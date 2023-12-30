30 декабря 2023

В ДТП на свердловской трассе насмерть разбился Герой России

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, машина реанимации, санитарная авиация, национальная служба санитарной авиации, нсса
Евгений Бушмелев скончался на месте ДТП Фото:

В аварии на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, один из которых — 44-летний Герой России Евгений Бушмелев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — сказали в ведомстве.

Евгений Бушмелев родился 8 мая в 1979 году в свердловском поселке Гари. В 1998 году был призван на службу во внутренние войска МВД РФ. С сентября 1999 года мужчина участвовал в боях второй чеченской войны, там ему и удалось отличиться. Звания Героя России Бушмелев был удостоен президентским указом от 1999 года — с вручением медали «Золотая Звезда».

Смертельная авария произошла поздним вечером 30 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности, из-за чего столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, в которой находился Бушмелев. Оба водителя погибли на месте происшествия.

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В аварии на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, один из которых — 44-летний Герой России Евгений Бушмелев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — сказали в ведомстве. Евгений Бушмелев родился 8 мая в 1979 году в свердловском поселке Гари. В 1998 году был призван на службу во внутренние войска МВД РФ. С сентября 1999 года мужчина участвовал в боях второй чеченской войны, там ему и удалось отличиться. Звания Героя России Бушмелев был удостоен президентским указом от 1999 года — с вручением медали «Золотая Звезда». Смертельная авария произошла поздним вечером 30 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности, из-за чего столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, в которой находился Бушмелев. Оба водителя погибли на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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