Украина ввела санкции против лидера местного наркокартеля «Химпром»

Украина ввела санкции против главы ОПГ «Химпром» Буркина и его подельника

31 декабря 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Санкции введены против ОПГ «Химпром», которая действует на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украина ввела санкции против главы украинского наркокартеля (криминальная организация, занимающаяся операциями по нелегальной торговле наркотиками — прим. URA.RU) и организованной преступной группы (ОПГ) «Химпром» Егора Буркина, а также пяти физических лиц, среди которых подельник Буркина. Указ был опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте Владимира Зеленского. Санкции касаются ОПГ «Химпром», которая действует на Украине с 2016 года. Ранее она находилась в России, однако была вынуждена мигрировать из-за повышенного внимания со стороны спецслужб. На данный момент у Буркина украинский паспорт на другое имя. ОПГ «Химпром» ранее пыталась поджечь испанскую виллу украинского блогера Анатолия Шария, как утверждали российские спецслужбы. Они также отмечали, что группировку прикрывали украинские депутаты.

Украина ввела санкции против главы украинского наркокартеля (криминальная организация, занимающаяся операциями по нелегальной торговле наркотиками — прим. URA.RU) и организованной преступной группы (ОПГ) «Химпром» Егора Буркина, а также пяти физических лиц, среди которых подельник Буркина. Указ был опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте Владимира Зеленского. Санкции касаются ОПГ «Химпром», которая действует на Украине с 2016 года. Ранее она находилась в России, однако была вынуждена мигрировать из-за повышенного внимания со стороны спецслужб. На данный момент у Буркина украинский паспорт на другое имя. ОПГ «Химпром» ранее пыталась поджечь испанскую виллу украинского блогера Анатолия Шария, как утверждали российские спецслужбы. Они также отмечали, что группировку прикрывали украинские депутаты.