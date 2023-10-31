Спецслужбы раскрыли околовластную украинскую ОПГ, торгующую наркотиками в России

РИА Новости: на украинскую ОПГ, торгующую наркотиками в РФ, работают СБУ и ГУР

31 октября 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Спецслужбы РФ сообщили, что на ОПГ «Химпром» работают сотрудники СБУ и ГУР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спецслужбы РФ раскрыли полный состав организованной преступной группировки (ОПГ) «Химпром», которая распространяет наркотики на Украине и в России. По словам источника в ведомстве, на эту ОПГ работают сотрудники украинских силовых ведомств. «ОПГ „Химпром“ насчитывает около одной тысячи членов. Ее в 2014 году организовал, возглавил и координирует уроженец Российской Федерации Егор Буркин, 1989 года рождения», — заявил источник в спецслужбах в беседе с РИА Новости. По его словам, Буркин в 2016 году уехал на Украину и получил там паспорт на имя Егора Левченко, сейчас он скрывается в Мексике. Источник в силовых ведомствах отметил, что Буркин придумал план действий для каждого члена ОПГ «Химпром». Он привлек сотрудников правоохранительных организаций из офиса генпрокурора Украины, Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР), Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других ведомств. Ключевые участники Источник рассказал о тех жителях Украины, кто вошел в состав «Химпрома». По его словам, соорганизаторами стали бывшие российские граждане Александр Щипцов и Андрей Лемишко, получившие украинские паспорта под другими именами. На данный момент Лемишко занимается волонтерством, чтобы прикрыть преступления «Химпрома». Также ключевыми членами ОПГ стали уроженец из Узбекистана Ислам Исаев, который в 2016 получил паспорт Украины, и житель Закарпатской области Украины Михаил Сочка. По словам источника, продажей наркотических веществ занимается Игорь Юрченко. Его помощником стал Сергей Гембик. Российские спецслужбы выяснили, что младшим куратором по продаже наркотиков является Святослав Мороз. Должность управляющей отделом кадров в наркоофисах занимает Инна Соколовская. Менеджером по набору персонала (курьеров) стала Екатерина Яценко. Игорь Мизрах создает положительный имидж руководителям «Химпрома». Источник отметил, что он и российский гражданин Андрей Вигель занимаются процессом легализации денежных средств, полученных ОПГ путем незаконной деятельности. Также Мизрах выступает посредником для решения проблем с правоохранительными органами. Силовики «Химпрома» Украинец Александр Райский — ответственный за силовой блок ОПГ. «Он вербует и проверяет членов группы, выплачивает „зарплату“ коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов», — заявили в российских спецслужбах. Гражданин Украины Платон Щерба основал и руководит военизированной охранной компании PITBULL SECURITY. Она занимается перевозкой наркотиков и охраной участников «Химпрома». Благотворительный фонд From Heart UA используют для создания положительного образа организаторов ОПГ. Его руководителем и основателем стал Александр Морозов. Украинский гражданин Сергей Семенников — ответсвенный за поставку прекурсоров из РФ. Гражданин Украины Артем Петрашкин занял должность куратора от СБУ и офиса генпрокурора. Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время 27-го заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства заявил, что Украина при помощи сети наркодилеров распространяет в РФ наркотики. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецслужбы РФ раскрыли полный состав организованной преступной группировки (ОПГ) «Химпром», которая распространяет наркотики на Украине и в России. По словам источника в ведомстве, на эту ОПГ работают сотрудники украинских силовых ведомств. «ОПГ „Химпром“ насчитывает около одной тысячи членов. Ее в 2014 году организовал, возглавил и координирует уроженец Российской Федерации Егор Буркин, 1989 года рождения», — заявил источник в спецслужбах в беседе с РИА Новости. По его словам, Буркин в 2016 году уехал на Украину и получил там паспорт на имя Егора Левченко, сейчас он скрывается в Мексике. Источник в силовых ведомствах отметил, что Буркин придумал план действий для каждого члена ОПГ «Химпром». Он привлек сотрудников правоохранительных организаций из офиса генпрокурора Украины, Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР), Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других ведомств. Источник рассказал о тех жителях Украины, кто вошел в состав «Химпрома». По его словам, соорганизаторами стали бывшие российские граждане Александр Щипцов и Андрей Лемишко, получившие украинские паспорта под другими именами. На данный момент Лемишко занимается волонтерством, чтобы прикрыть преступления «Химпрома». Также ключевыми членами ОПГ стали уроженец из Узбекистана Ислам Исаев, который в 2016 получил паспорт Украины, и житель Закарпатской области Украины Михаил Сочка. По словам источника, продажей наркотических веществ занимается Игорь Юрченко. Его помощником стал Сергей Гембик. Российские спецслужбы выяснили, что младшим куратором по продаже наркотиков является Святослав Мороз. Должность управляющей отделом кадров в наркоофисах занимает Инна Соколовская. Менеджером по набору персонала (курьеров) стала Екатерина Яценко. Игорь Мизрах создает положительный имидж руководителям «Химпрома». Источник отметил, что он и российский гражданин Андрей Вигель занимаются процессом легализации денежных средств, полученных ОПГ путем незаконной деятельности. Также Мизрах выступает посредником для решения проблем с правоохранительными органами. Украинец Александр Райский — ответственный за силовой блок ОПГ. «Он вербует и проверяет членов группы, выплачивает „зарплату“ коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов», — заявили в российских спецслужбах. Гражданин Украины Платон Щерба основал и руководит военизированной охранной компании PITBULL SECURITY. Она занимается перевозкой наркотиков и охраной участников «Химпрома». Благотворительный фонд From Heart UA используют для создания положительного образа организаторов ОПГ. Его руководителем и основателем стал Александр Морозов. Украинский гражданин Сергей Семенников — ответсвенный за поставку прекурсоров из РФ. Гражданин Украины Артем Петрашкин занял должность куратора от СБУ и офиса генпрокурора. Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время 27-го заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства заявил, что Украина при помощи сети наркодилеров распространяет в РФ наркотики. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотиков.