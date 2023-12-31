У Киркорова хотят отсудить миллионы рублей

Российское авторское общество подало в суд на Филиппа Киркорова
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Точная причина, почему РАО хочет взыскать с Филиппа Киркорова два миллиона рублей, неизвестна Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Российское авторское общество (РАО) подало иск к певцу Филиппу Киркорову. Карточка опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы. Общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей.

«Истцы: „Российское авторское общество“. Ответчики: Киркоров Филипп», — говорится в тексте карточки. «Российская газета» пишет, что общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. При этом конкретная причина иска в карточке не указана.

РАО регулирует вопросы касательно авторского права. Например, общество вступается за правообладателей в случае выявления фактов плагиата или незаконного воспроизведения композиций.

Ранее Киркоров столкнулся с «культурой отмены» после посещения «голой вечеринки», которая не понравилась определенной группе лиц. У певца отменено выступление в МХТ. Также артист не появится в новогодних эфирах ВГТРК и «Первого канала», передает VSE42.RU. При этом артист принес свои извинения за то, что посетил вечеринку.

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Российское авторское общество (РАО) подало иск к певцу Филиппу Киркорову. Карточка опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы. Общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. «Истцы: „Российское авторское общество“. Ответчики: Киркоров Филипп», — говорится в тексте карточки. «Российская газета» пишет, что общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. При этом конкретная причина иска в карточке не указана. РАО регулирует вопросы касательно авторского права. Например, общество вступается за правообладателей в случае выявления фактов плагиата или незаконного воспроизведения композиций. Ранее Киркоров столкнулся с «культурой отмены» после посещения «голой вечеринки», которая не понравилась определенной группе лиц. У певца отменено выступление в МХТ. Также артист не появится в новогодних эфирах ВГТРК и «Первого канала», передает VSE42.RU. При этом артист принес свои извинения за то, что посетил вечеринку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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