У Киркорова хотят отсудить миллионы рублей

Российское авторское общество подало в суд на Филиппа Киркорова

31 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Точная причина, почему РАО хочет взыскать с Филиппа Киркорова два миллиона рублей, неизвестна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российское авторское общество (РАО) подало иск к певцу Филиппу Киркорову. Карточка опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы. Общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. «Истцы: „Российское авторское общество“. Ответчики: Киркоров Филипп», — говорится в тексте карточки . «Российская газета» пишет, что общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. При этом конкретная причина иска в карточке не указана. РАО регулирует вопросы касательно авторского права. Например, общество вступается за правообладателей в случае выявления фактов плагиата или незаконного воспроизведения композиций. Ранее Киркоров столкнулся с «культурой отмены» после посещения «голой вечеринки», которая не понравилась определенной группе лиц. У певца отменено выступление в МХТ. Также артист не появится в новогодних эфирах ВГТРК и «Первого канала», передает VSE42.RU. При этом артист принес свои извинения за то, что посетил вечеринку.

Российское авторское общество (РАО) подало иск к певцу Филиппу Киркорову. Карточка опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы. Общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. «Истцы: „Российское авторское общество“. Ответчики: Киркоров Филипп», — говорится в тексте карточки. «Российская газета» пишет, что общество хочет взыскать с артиста два миллиона рублей. При этом конкретная причина иска в карточке не указана. РАО регулирует вопросы касательно авторского права. Например, общество вступается за правообладателей в случае выявления фактов плагиата или незаконного воспроизведения композиций. Ранее Киркоров столкнулся с «культурой отмены» после посещения «голой вечеринки», которая не понравилась определенной группе лиц. У певца отменено выступление в МХТ. Также артист не появится в новогодних эфирах ВГТРК и «Первого канала», передает VSE42.RU. При этом артист принес свои извинения за то, что посетил вечеринку.