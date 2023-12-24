Киркорову отменили выступление в МХТ после участия в «голой вечеринке»

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Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Филипп Киркоров должен был получить за выступления большие деньги Фото:

Российскому певцу Филиппу Киркорову отменили частное выступление в Московском Художественном театре (МХТ) после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает канал «Кровавая барыня», связанный с журналисткой Ксенией Собчак. По данным канала, запрет вынес лично генеральный директор учреждения Владимир Кехман.

«Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном (!) мероприятии в МХТ имени Горького», — сообщает канал. Авторы пишут, что Кехман решился на запрет выступления певца якобы из-за «акта самоцензуры, чтобы абы чего не вышло». По данным канала, Киркорову обещали огромный гонорар за выступление. Речь идет о корпоративе одной крупной компании.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря. Она привлекла внимание общественности, а организатору пришлось извиняться. Мероприятие посетил и Киркоров. Позже он раскрыл детали вечеринки пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову при личной встрече.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МХТ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

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Российскому певцу Филиппу Киркорову отменили частное выступление в Московском Художественном театре (МХТ) после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает канал «Кровавая барыня», связанный с журналисткой Ксенией Собчак. По данным канала, запрет вынес лично генеральный директор учреждения Владимир Кехман. «Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном (!) мероприятии в МХТ имени Горького», — сообщает канал. Авторы пишут, что Кехман решился на запрет выступления певца якобы из-за «акта самоцензуры, чтобы абы чего не вышло». По данным канала, Киркорову обещали огромный гонорар за выступление. Речь идет о корпоративе одной крупной компании. «Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря. Она привлекла внимание общественности, а организатору пришлось извиняться. Мероприятие посетил и Киркоров. Позже он раскрыл детали вечеринки пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову при личной встрече. Корреспондент URA.RU направил запрос в МХТ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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