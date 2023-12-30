30 декабря 2023
29 декабря 2023

Тепло стало поступать в дома жителей Кунгура

В Кунгуре коммунальщики справились с аварией на системе теплоснабжения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
Коммунального коллапса в Кунгуре удалось избежать Фото:

Коммунальные службы справились с аварией на теплотрассе, которая оставила без отопления и горячей воды дома на четырех улицах в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Аварийно-восстановительные работы на системе теплоснабжения в Кунгуре завершены. Началось заполнение системы теплоносителем», — пояснили в ведомстве.

По словам главы округа Вадима Лысанова, на месте прорыва заменили 9-метровый участок трубы. Власти были готовы выдавать обогреватели нуждающимся жителям в случае необходимости.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коммунальные службы справились с аварией на теплотрассе, которая оставила без отопления и горячей воды дома на четырех улицах в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Аварийно-восстановительные работы на системе теплоснабжения в Кунгуре завершены. Началось заполнение системы теплоносителем», — пояснили в ведомстве. По словам главы округа Вадима Лысанова, на месте прорыва заменили 9-метровый участок трубы. Власти были готовы выдавать обогреватели нуждающимся жителям в случае необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...