Тепло стало поступать в дома жителей Кунгура

Коммунального коллапса в Кунгуре удалось избежать
Коммунальные службы справились с аварией на теплотрассе, которая оставила без отопления и горячей воды дома на четырех улицах в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Аварийно-восстановительные работы на системе теплоснабжения в Кунгуре завершены. Началось заполнение системы теплоносителем», — пояснили в ведомстве.
По словам главы округа Вадима Лысанова, на месте прорыва заменили 9-метровый участок трубы. Власти были готовы выдавать обогреватели нуждающимся жителям в случае необходимости.
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