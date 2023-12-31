Путин поздравил с Новым годом бойцов СВО

Владимир Путин назвал бойцов спецоперации героями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин обратился к бойцам СВО в новогоднем поздравлении. Он назвал их героями.
«Мы гордимся вами, вы герои, вы чувствуете поддержку всего народа. Мы остро и отчетливо осознаем, как все зависит от нас самих, мы едины в наших помыслах», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция новогоднего обращения шла на телеканале ГТРК «Камчатка».
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