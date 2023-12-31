Путин поздравил с Новым годом бойцов СВО

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин назвал бойцов спецоперации героями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обратился к бойцам СВО в новогоднем поздравлении. Он назвал их героями.

«Мы гордимся вами, вы герои, вы чувствуете поддержку всего народа. Мы остро и отчетливо осознаем, как все зависит от нас самих, мы едины в наших помыслах», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция новогоднего обращения шла на телеканале ГТРК «Камчатка».

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Президент России Владимир Путин обратился к бойцам СВО в новогоднем поздравлении. Он назвал их героями. «Мы гордимся вами, вы герои, вы чувствуете поддержку всего народа. Мы остро и отчетливо осознаем, как все зависит от нас самих, мы едины в наших помыслах», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция новогоднего обращения шла на телеканале ГТРК «Камчатка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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