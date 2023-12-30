Бастрыкин взялся за дело ребенка, получившего травму на горке в Карпинске

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки происшествия, в котором 12-летний ребенок поранился о торчащую деревянную щепу на горке Карпинска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ребенок при катании на горке получил телесные повреждения, зацепившись за фрагмент деревянной щепы из конструкции горки. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — пишет telegram-канал «Следком».
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Карпинска внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования несовершеннолетнего. В настоящее время горка перекрыта. Ведомство организовало проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.
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