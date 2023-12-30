30 декабря 2023

Бастрыкин взялся за дело ребенка, получившего травму на горке в Карпинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки
Анатолий Надбитов доложит о ходе проверки дела получения травмы ребенка на горке Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки происшествия, в котором 12-летний ребенок поранился о торчащую деревянную щепу на горке Карпинска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ребенок при катании на горке получил телесные повреждения, зацепившись за фрагмент деревянной щепы из конструкции горки. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — пишет telegram-канал «Следком».

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Карпинска внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования несовершеннолетнего. В настоящее время горка перекрыта. Ведомство организовало проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки происшествия, в котором 12-летний ребенок поранился о торчащую деревянную щепу на горке Карпинска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ребенок при катании на горке получил телесные повреждения, зацепившись за фрагмент деревянной щепы из конструкции горки. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Ранее URA.RU писало, что прокуратура Карпинска внесла представление мэру города Андрею Клопову после травмирования несовершеннолетнего. В настоящее время горка перекрыта. Ведомство организовало проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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