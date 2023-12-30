30 декабря 2023

Курганские VIP и генерал назначены ответственными за борьбу с наркопреступностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Тюмень, генерал, погоны, полиция
В регионе назначили ответственных за противодействие незаконному обороту наркотиков Фото:

В рамках реализации госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области» ответственными по своим направлениям назначены один генерал и статусные чиновники региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«[Ответственными по направлениям в рамках реализации программы противодействия незаконному обороту наркотиков назначены] глава депздрава администрации Курганской области Алексей Сигидаева, директор депобразования Андрей Кочеров, генерал УМВД по региону Дмитрий Свинов, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин и военный комиссар Айрат Зарипов», — следует из документа. Всего в списке значатся несколько десятков фамилий.

В декабре правительство Курганской области утвердило программу борьбы с наркотрафиком. В качестве основной причины проблемы были названы территориальные границы.

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В рамках реализации госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области» ответственными по своим направлениям назначены один генерал и статусные чиновники региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «[Ответственными по направлениям в рамках реализации программы противодействия незаконному обороту наркотиков назначены] глава депздрава администрации Курганской области Алексей Сигидаева, директор депобразования Андрей Кочеров, генерал УМВД по региону Дмитрий Свинов, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин и военный комиссар Айрат Зарипов», — следует из документа. Всего в списке значатся несколько десятков фамилий. В декабре правительство Курганской области утвердило программу борьбы с наркотрафиком. В качестве основной причины проблемы были названы территориальные границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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