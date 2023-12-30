Курганские VIP и генерал назначены ответственными за борьбу с наркопреступностью

В рамках реализации госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области» ответственными по своим направлениям назначены один генерал и статусные чиновники региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«[Ответственными по направлениям в рамках реализации программы противодействия незаконному обороту наркотиков назначены] глава депздрава администрации Курганской области Алексей Сигидаева, директор депобразования Андрей Кочеров, генерал УМВД по региону Дмитрий Свинов, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин и военный комиссар Айрат Зарипов», — следует из документа. Всего в списке значатся несколько десятков фамилий.
В декабре правительство Курганской области утвердило программу борьбы с наркотрафиком. В качестве основной причины проблемы были названы территориальные границы.
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