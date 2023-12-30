Курганские VIP и генерал назначены ответственными за борьбу с наркопреступностью

31 декабря 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

В регионе назначили ответственных за противодействие незаконному обороту наркотиков Фото: Николай Бастриков © URA.RU В рамках реализации госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области» ответственными по своим направлениям назначены один генерал и статусные чиновники региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «[Ответственными по направлениям в рамках реализации программы противодействия незаконному обороту наркотиков назначены] глава депздрава администрации Курганской области Алексей Сигидаева, директор депобразования Андрей Кочеров, генерал УМВД по региону Дмитрий Свинов, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин и военный комиссар Айрат Зарипов», — следует из документа. Всего в списке значатся несколько десятков фамилий. В декабре правительство Курганской области утвердило программу борьбы с наркотрафиком. В качестве основной причины проблемы были названы территориальные границы.

В рамках реализации госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области» ответственными по своим направлениям назначены один генерал и статусные чиновники региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «[Ответственными по направлениям в рамках реализации программы противодействия незаконному обороту наркотиков назначены] глава депздрава администрации Курганской области Алексей Сигидаева, директор депобразования Андрей Кочеров, генерал УМВД по региону Дмитрий Свинов, глава курганского УФСИН Михаил Мачушкин и военный комиссар Айрат Зарипов», — следует из документа. Всего в списке значатся несколько десятков фамилий. В декабре правительство Курганской области утвердило программу борьбы с наркотрафиком. В качестве основной причины проблемы были названы территориальные границы.