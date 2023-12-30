Курганские власти придумали, как бороться с преступлениями мигрантов

Правительство Курганской области утвердило программу борьбы с наркотрафиком

В Курганской области проблемы наркотрафика напрямую связаны с мигрантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области утверждена программа борьбы с наркотрафиком. В качестве основной причины проблемы были названы территориальные границы. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

«Среди целого комплекса <…> факторов, оказывающих влияние на наркотическую ситуацию в Курганской области, основными являются: протяженный участок государственной границы с Республикой Казахстан, разветвленная сеть автомобильных и железнодорожных магистралей с регионами УрФО и государствами Средней Азии, упрощенное пересечение физлицами и транспортом границ Евросоюза», — написано в утвержденной программе противодействия наркопреступлениям. На обстановку также влияет близкое расположение экономически развитых областей УрФО и интенсивные миграционные процессы из Кырпызстана и Таджикистана, где пролегают основные маршруты перемещения незаконных веществ.

В прошлом году в Курганской области зарегистрировано 1357 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 1183 из них классифицируются как тяжкие и особо тяжкие. Было раскрыто 1128 преступлений, из оборота изъято свыше 67 килограмм веществ. Удельный вес таких правонарушений в общем количестве преступлений составляет 10%, что на 8,8% превышает общероссийский показатель.

В декабре в Курганской области за преступления мигрантов начали лишать гражданства России. Сейчас на рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям рассказали URA.RU, что в регионе на госгранице у бывших мигрантов могут изымать паспорта РФ, если выяснится, что документы недействительны.