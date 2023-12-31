Происшествия В Севастополе второй раз за день звучит воздушная тревога 31 декабря 2023 в 21:10 Размер текста - 17 + В Белгородской области второй раз за 31 декабря звучит воздушная тревога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В Севастополе объявлена воздушная тревога. Она звучит второй раз за день. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Обновлено в 19:20 по мск: Развожаев оповестил жителей, что воздушная тревога отменена. Она звучала в течение 13 минут. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Она звучит второй раз за день. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Обновлено в 19:20 по мск: Развожаев оповестил жителей, что воздушная тревога отменена. Она звучала в течение 13 минут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям