В Севастополе второй раз за день звучит воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
В Белгородской области второй раз за 31 декабря звучит воздушная тревога Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Она звучит второй раз за день. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Обновлено в 19:20 по мск: Развожаев оповестил жителей, что воздушная тревога отменена. Она звучала в течение 13 минут.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Она звучит второй раз за день. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Обновлено в 19:20 по мск: Развожаев оповестил жителей, что воздушная тревога отменена. Она звучала в течение 13 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...