В Севастополе второй раз за день звучит воздушная тревога

В Белгородской области второй раз за 31 декабря звучит воздушная тревога
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Она звучит второй раз за день. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Обновлено в 19:20 по мск: Развожаев оповестил жителей, что воздушная тревога отменена. Она звучала в течение 13 минут.
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