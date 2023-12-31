В Тюменской области объявлен сбор средств на помощь пострадавшим в Белгороде

В Тюменской области объявлен сбор помощи семьям погибших в Белгороде. Об этом сообщил инфоцентр регионального правительства.
«От сердца к сердцу: объявлен сбор помощи семьям погибших белгородцев. Каждый житель Тюменской области может оказать посильную помощь», — написано в telegram-канале ведомства.
Ссылку на реквизиты можно найти на сайте информационного центра правительства Тюменской области. По этим реквизитам каждый житель области может помочь семьям.
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что возмездие за обстрел мирных жителей Белгорода неминуемо. От себя лично и от всех жителей региона он выразил соболезнования белгородцам, а также родным и близким погибших.
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