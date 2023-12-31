31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Тюменской области объявлен сбор средств на помощь пострадавшим в Белгороде

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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, сбор средств, сбор денег, деньги, рубли
Сбор помощи пострадавшим в Белгороде объявлен в Тюменской области Фото:
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В Тюменской области объявлен сбор помощи семьям погибших в Белгороде. Об этом сообщил инфоцентр регионального правительства.

«От сердца к сердцу: объявлен сбор помощи семьям погибших белгородцев. Каждый житель Тюменской области может оказать посильную помощь», — написано в telegram-канале ведомства.

Ссылку на реквизиты можно найти на сайте информационного центра правительства Тюменской области. По этим реквизитам каждый житель области может помочь семьям.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что возмездие за обстрел мирных жителей Белгорода неминуемо. От себя лично и от всех жителей региона он выразил соболезнования белгородцам, а также родным и близким погибших.

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В Тюменской области объявлен сбор помощи семьям погибших в Белгороде. Об этом сообщил инфоцентр регионального правительства. «От сердца к сердцу: объявлен сбор помощи семьям погибших белгородцев. Каждый житель Тюменской области может оказать посильную помощь», — написано в telegram-канале ведомства. Ссылку на реквизиты можно найти на сайте информационного центра правительства Тюменской области. По этим реквизитам каждый житель области может помочь семьям. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что возмездие за обстрел мирных жителей Белгорода неминуемо. От себя лично и от всех жителей региона он выразил соболезнования белгородцам, а также родным и близким погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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