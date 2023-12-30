30 декабря 2023
29 декабря 2023

Губернатор Моор высказался об атаке ВСУ на Белгород

Губернатор Моор выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Белгород
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
Моор выразил соболезнования жителям Белгорода, а также родным и близким погибших Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что возмездие за обстрел мирных жителей Белгорода неминуемо. От себя лично и от всех жителей региона он выразил соболезнования белгородцам, а также родным и близким погибших.

«Украинские преступники сегодня нанесли удар по Белгороду. Возмездие неминуемо. От имени всех жителей Тюменской области выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших», — написал Моор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что этот поступок не запугает Россию.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков назвал атаку на Белгород настоящим фашизмом и пообещал, что российская армия обязательно отомстит за эту трагедию.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что возмездие за обстрел мирных жителей Белгорода неминуемо. От себя лично и от всех жителей региона он выразил соболезнования белгородцам, а также родным и близким погибших. «Украинские преступники сегодня нанесли удар по Белгороду. Возмездие неминуемо. От имени всех жителей Тюменской области выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших», — написал Моор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что этот поступок не запугает Россию. Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря кассетными боеприпасами. От обстрела погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков назвал атаку на Белгород настоящим фашизмом и пообещал, что российская армия обязательно отомстит за эту трагедию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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