31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Шадринске вандалы повредили один из символов города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей Царевны-лягушки в культурном центре «Лад». Шадринск, музей царевны-лягушки
Шадринские вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка Фото:

Вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка, которая является одним из символов города на Исети. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск».

«Вандалы в Шадринске повредили скульптурную композицию Царевны-лягушки», — говорится в посте. К посту прикреплено фото.

На фото скульптуры видно, что у сказочного персонажа сломана часть лапы. Также на скульптурной композиции появилась трещина.

Сказку о «Царевне-лягушке» написал шадринец Александр Зырянов. Произведение получило всероссийскую известность, а сама героиня сказки стала одним из знаковых символов Шадринска.

Ранее скульптуру Царевны в лягушачьей коже работы шадринского скульптора Александра Галяминских установили в фойе центральной библиотеки имени Зырянова. Среди горожан существует примета, что если девушка коснется наконечника стрелы, то вскоре встретит суженого. Если подержаться за корону, то прибудет достаток, а для успешной сдачи экзамена или завершения задуманного дела достаточно погладить лягушку по спине.

В Шадринске сломали сказочную скульптуру Царевна-лягушка
В Шадринске сломали сказочную скульптуру Царевна-лягушка
Фото:

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Вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка, которая является одним из символов города на Исети. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск». «Вандалы в Шадринске повредили скульптурную композицию Царевны-лягушки», — говорится в посте. К посту прикреплено фото. На фото скульптуры видно, что у сказочного персонажа сломана часть лапы. Также на скульптурной композиции появилась трещина. Сказку о «Царевне-лягушке» написал шадринец Александр Зырянов. Произведение получило всероссийскую известность, а сама героиня сказки стала одним из знаковых символов Шадринска. Ранее скульптуру Царевны в лягушачьей коже работы шадринского скульптора Александра Галяминских установили в фойе центральной библиотеки имени Зырянова. Среди горожан существует примета, что если девушка коснется наконечника стрелы, то вскоре встретит суженого. Если подержаться за корону, то прибудет достаток, а для успешной сдачи экзамена или завершения задуманного дела достаточно погладить лягушку по спине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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