Вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка, которая является одним из символов города на Исети. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск».
«Вандалы в Шадринске повредили скульптурную композицию Царевны-лягушки», — говорится в посте. К посту прикреплено фото.
На фото скульптуры видно, что у сказочного персонажа сломана часть лапы. Также на скульптурной композиции появилась трещина.
Сказку о «Царевне-лягушке» написал шадринец Александр Зырянов. Произведение получило всероссийскую известность, а сама героиня сказки стала одним из знаковых символов Шадринска.
Ранее скульптуру Царевны в лягушачьей коже работы шадринского скульптора Александра Галяминских установили в фойе центральной библиотеки имени Зырянова. Среди горожан существует примета, что если девушка коснется наконечника стрелы, то вскоре встретит суженого. Если подержаться за корону, то прибудет достаток, а для успешной сдачи экзамена или завершения задуманного дела достаточно погладить лягушку по спине.
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