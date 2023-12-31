В Шадринске вандалы повредили один из символов города. Фото

01 января 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Шадринские вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка, которая является одним из символов города на Исети. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск». «Вандалы в Шадринске повредили скульптурную композицию Царевны-лягушки», — говорится в посте. К посту прикреплено фото. На фото скульптуры видно, что у сказочного персонажа сломана часть лапы. Также на скульптурной композиции появилась трещина. Сказку о «Царевне-лягушке» написал шадринец Александр Зырянов. Произведение получило всероссийскую известность, а сама героиня сказки стала одним из знаковых символов Шадринска. Ранее скульптуру Царевны в лягушачьей коже работы шадринского скульптора Александра Галяминских установили в фойе центральной библиотеки имени Зырянова. Среди горожан существует примета, что если девушка коснется наконечника стрелы, то вскоре встретит суженого. Если подержаться за корону, то прибудет достаток, а для успешной сдачи экзамена или завершения задуманного дела достаточно погладить лягушку по спине. В Шадринске сломали сказочную скульптуру Царевна-лягушка Фото: telegram-канале- «Шадринск», https://t.me/shadrinsk/55001

Вандалы сломали скульптуру Царевна-лягушка, которая является одним из символов города на Исети. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Шадринск». «Вандалы в Шадринске повредили скульптурную композицию Царевны-лягушки», — говорится в посте. К посту прикреплено фото. На фото скульптуры видно, что у сказочного персонажа сломана часть лапы. Также на скульптурной композиции появилась трещина. Сказку о «Царевне-лягушке» написал шадринец Александр Зырянов. Произведение получило всероссийскую известность, а сама героиня сказки стала одним из знаковых символов Шадринска. Ранее скульптуру Царевны в лягушачьей коже работы шадринского скульптора Александра Галяминских установили в фойе центральной библиотеки имени Зырянова. Среди горожан существует примета, что если девушка коснется наконечника стрелы, то вскоре встретит суженого. Если подержаться за корону, то прибудет достаток, а для успешной сдачи экзамена или завершения задуманного дела достаточно погладить лягушку по спине.