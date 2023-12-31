31 декабря 2023

Курганские бойцы из зоны СВО украсили елку гранатами и автоматами на Новый год. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские десантники отметили Новый год с елкой, украшенной гранатами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, украсили на фронте новогоднюю елку с помощью гранат и автоматов. Об этом сообщила курганский активист, руководитель волонтерского центра «КУРГАНсвоихнебросаем» Лариса Соколова.

«Вот такая замечательная елочка у наших бойцов получилась. Ребята не унывают и сами создают себе новогоднее настроение», — написала активистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также волонтер опубликовала фотографию новогодней елки с фронта, украшенной боеприпасами и оружием.

Кроме того, курганские десантники обратились к соотечественникам с видеообращением, в котором поздравили всех с Новым годом. Бойцы пожелали здоровья, счастья и терпения. Также участники СВО отметили, что приближать победу на передовой им помогают тепло и забота земляков.

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Курганские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, украсили на фронте новогоднюю елку с помощью гранат и автоматов. Об этом сообщила курганский активист, руководитель волонтерского центра «КУРГАНсвоихнебросаем» Лариса Соколова. «Вот такая замечательная елочка у наших бойцов получилась. Ребята не унывают и сами создают себе новогоднее настроение», — написала активистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также волонтер опубликовала фотографию новогодней елки с фронта, украшенной боеприпасами и оружием. Кроме того, курганские десантники обратились к соотечественникам с видеообращением, в котором поздравили всех с Новым годом. Бойцы пожелали здоровья, счастья и терпения. Также участники СВО отметили, что приближать победу на передовой им помогают тепло и забота земляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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