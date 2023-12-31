Курганские бойцы из зоны СВО украсили елку гранатами и автоматами на Новый год. Фото, видео

01 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Курганские десантники отметили Новый год с елкой, украшенной гранатами Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, украсили на фронте новогоднюю елку с помощью гранат и автоматов. Об этом сообщила курганский активист, руководитель волонтерского центра «КУРГАНсвоихнебросаем» Лариса Соколова. «Вот такая замечательная елочка у наших бойцов получилась. Ребята не унывают и сами создают себе новогоднее настроение», — написала активистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также волонтер опубликовала фотографию новогодней елки с фронта, украшенной боеприпасами и оружием. Кроме того, курганские десантники обратились к соотечественникам с видеообращением, в котором поздравили всех с Новым годом. Бойцы пожелали здоровья, счастья и терпения. Также участники СВО отметили, что приближать победу на передовой им помогают тепло и забота земляков. Фото

Курганские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, украсили на фронте новогоднюю елку с помощью гранат и автоматов. Об этом сообщила курганский активист, руководитель волонтерского центра «КУРГАНсвоихнебросаем» Лариса Соколова. «Вот такая замечательная елочка у наших бойцов получилась. Ребята не унывают и сами создают себе новогоднее настроение», — написала активистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также волонтер опубликовала фотографию новогодней елки с фронта, украшенной боеприпасами и оружием. Кроме того, курганские десантники обратились к соотечественникам с видеообращением, в котором поздравили всех с Новым годом. Бойцы пожелали здоровья, счастья и терпения. Также участники СВО отметили, что приближать победу на передовой им помогают тепло и забота земляков.