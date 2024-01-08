В Кургане в два раза выросла цена земли под строительство ТРЦ в Заозерном

09 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Заозерном продают землю за 11,3 млн рублей под строительство ТРЦ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане более чем в два раза подорожала цена земли под строительство торгово-развлекательного центра в Заозерном районе. Стоимость участка была увеличена до 11,3 миллионов рублей. Информация о новом аукционе размещена на сайте торгов. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова. Разрешенный вид использования: торговые центры, торгово-развлекательные центры. Начальная цена: 11 342 238 рублей», — говорится в документации. Ранее участок выставляли на торги с годовым размером арендной платы в пять млн рублей. Общая площадь земли составляет 11,5 тысяч квадратных метров. Согласно открытым данным, кадастровая стоимость территории более 25,1 млн рублей. Объект является собственностью Курганской области. Курганские власти пытаются продать земельный участок застройщикам уже в девятый раз с конца 2022 года. Все предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Новый аукцион пройдет 28 января 2024 года. В апреле стоимость земли под строительство ТРЦ составляла более семи млн рублей.

В Кургане более чем в два раза подорожала цена земли под строительство торгово-развлекательного центра в Заозерном районе. Стоимость участка была увеличена до 11,3 миллионов рублей. Информация о новом аукционе размещена на сайте торгов. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова. Разрешенный вид использования: торговые центры, торгово-развлекательные центры. Начальная цена: 11 342 238 рублей», — говорится в документации. Ранее участок выставляли на торги с годовым размером арендной платы в пять млн рублей. Общая площадь земли составляет 11,5 тысяч квадратных метров. Согласно открытым данным, кадастровая стоимость территории более 25,1 млн рублей. Объект является собственностью Курганской области. Курганские власти пытаются продать земельный участок застройщикам уже в девятый раз с конца 2022 года. Все предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Новый аукцион пройдет 28 января 2024 года. В апреле стоимость земли под строительство ТРЦ составляла более семи млн рублей.