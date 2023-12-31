31 декабря 2023

ВСУ выпустили 15 ракет по Донецку

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
ВСУ продолжают обстреливать Донецк Фото:
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в новогоднюю ночь выпустили еще 15 ракет по Донецку. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк. Выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. Враг обстрелял центр Донецка сразу после наступления Нового года. Работает ПВО.

О последствиях пока не сообщается. Уточняется, что есть пострадавшие. Вечером 31 декабря 2023 года по Донецку также ударили 20 ракет РСЗО.

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в новогоднюю ночь выпустили еще 15 ракет по Донецку. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк. Выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. Враг обстрелял центр Донецка сразу после наступления Нового года. Работает ПВО. О последствиях пока не сообщается. Уточняется, что есть пострадавшие. Вечером 31 декабря 2023 года по Донецку также ударили 20 ракет РСЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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