ВСУ выпустили 15 ракет по Донецку

ВСУ продолжают обстреливать Донецк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в новогоднюю ночь выпустили еще 15 ракет по Донецку. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк. Выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в
О последствиях пока не сообщается. Уточняется, что есть пострадавшие. Вечером 31 декабря 2023 года по Донецку также ударили 20 ракет РСЗО.
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