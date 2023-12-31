Армия и оружие ВСУ выпустили 15 ракет по Донецку 01 января 2024 в 02:57 Размер текста - 17 + ВСУ продолжают обстреливать Донецк Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в новогоднюю ночь выпустили еще 15 ракет по Донецку. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк. Выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении . Враг обстрелял центр Донецка сразу после наступления Нового года. Работает ПВО. О последствиях пока не сообщается. Уточняется, что есть пострадавшие. Вечером 31 декабря 2023 года по Донецку также ударили 20 ракет РСЗО. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в новогоднюю ночь выпустили еще 15 ракет по Донецку. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк. Выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. Враг обстрелял центр Донецка сразу после наступления Нового года. Работает ПВО. О последствиях пока не сообщается. Уточняется, что есть пострадавшие. Вечером 31 декабря 2023 года по Донецку также ударили 20 ракет РСЗО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям