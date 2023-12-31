31 декабря 2023

Глава ДНР дал первый комментарий после обстрела Донецка в новогоднюю ночь

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Пушилин рассказал про обстановку в Донецке Фото:

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка, Калининский и Буденновский районы, пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале.

Он просит людей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Также он сообщат, что обстрел может повториться в любой момент.

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. После они выпустили еще 15 ракет по Донецку.

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка, Калининский и Буденновский районы, пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он просит людей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Также он сообщат, что обстрел может повториться в любой момент. ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. После они выпустили еще 15 ракет по Донецку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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