Армия и оружие Глава ДНР дал первый комментарий после обстрела Донецка в новогоднюю ночь 01 января 2024 в 03:16 Размер текста - 17 + Пушилин рассказал про обстановку в Донецке Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка, Калининский и Буденновский районы, пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он просит людей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Также он сообщат, что обстрел может повториться в любой момент. ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. После они выпустили еще 15 ракет по Донецку. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка, Калининский и Буденновский районы, пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он просит людей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Также он сообщат, что обстрел может повториться в любой момент. ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. После они выпустили еще 15 ракет по Донецку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям