Глава ДНР дал первый комментарий после обстрела Донецка в новогоднюю ночь

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка, Калининский и Буденновский районы, пострадали семь человек. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале.
Он просит людей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности. Также он сообщат, что обстрел может повториться в любой момент.
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в ночь на Новый год. В центральной части города погибли люди. После они выпустили еще 15 ракет по Донецку.
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