31 декабря 2023

В Москве загорелся ангар с топливом площадью 800 квадратных метров. Видео

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В Москве горит ангар в 800 квадратных метров Фото:

Ангар площадью в 800 квадратных метров с дизельным топливом загорелся на Крылатской улице в Москвы. Об этом сообщили в ТАСС источники в оперативных службах.

«На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки», — рассказали ТАСС оперативные службы. Уточняется, что площадь возгорания 800 квадратных метров.

ТАСС сообщает, что ангар принадлежит горнолыжному курорту «Лата-трек», внутри также находится спортинвентарь. URA.RU отправило запрос в МЧС России по Москве. Ответ ожидается.

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Ангар площадью в 800 квадратных метров с дизельным топливом загорелся на Крылатской улице в Москвы. Об этом сообщили в ТАСС источники в оперативных службах. «На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки», — рассказали ТАСС оперативные службы. Уточняется, что площадь возгорания 800 квадратных метров. ТАСС сообщает, что ангар принадлежит горнолыжному курорту «Лата-трек», внутри также находится спортинвентарь. URA.RU отправило запрос в МЧС России по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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