В Москве загорелся ангар с топливом площадью 800 квадратных метров. Видео

01 января 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

В Москве горит ангар в 800 квадратных метров Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Ангар площадью в 800 квадратных метров с дизельным топливом загорелся на Крылатской улице в Москвы. Об этом сообщили в ТАСС источники в оперативных службах. «На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки», — рассказали ТАСС оперативные службы. Уточняется, что площадь возгорания 800 квадратных метров. ТАСС сообщает, что ангар принадлежит горнолыжному курорту «Лата-трек», внутри также находится спортинвентарь. URA.RU отправило запрос в МЧС России по Москве. Ответ ожидается.

Ангар площадью в 800 квадратных метров с дизельным топливом загорелся на Крылатской улице в Москвы. Об этом сообщили в ТАСС источники в оперативных службах. «На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки», — рассказали ТАСС оперативные службы. Уточняется, что площадь возгорания 800 квадратных метров. ТАСС сообщает, что ангар принадлежит горнолыжному курорту «Лата-трек», внутри также находится спортинвентарь. URA.RU отправило запрос в МЧС России по Москве. Ответ ожидается.