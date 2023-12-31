В Москве горит ангар в 800 квадратных метров
Ангар площадью в 800 квадратных метров с дизельным топливом загорелся на Крылатской улице в Москвы. Об этом сообщили в ТАСС источники в оперативных службах.
«На Крылатской улице горит ангар с дизельным топливом, внутри происходят хлопки», — рассказали ТАСС оперативные службы. Уточняется, что площадь возгорания 800 квадратных метров.
ТАСС сообщает, что ангар принадлежит горнолыжному курорту «Лата-трек», внутри также находится спортинвентарь. URA.RU отправило запрос в МЧС России по Москве. Ответ ожидается.
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