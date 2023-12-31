31 декабря 2023

Житель Донецка рассказал о первых секундах обстрела ВСУ

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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, осколки, обстрел
Житель Донецка поделился впечатлениями об обстреле ВСУ с журналистами Фото:

Житель Донецка рассказал о первых впечатлениях о массированном обстреле Вооруженными силами Украины центра города. Ему сначала показалось, что был салют. Об этом местный житель сообщил журналистам.

«Вышел покурить на балкон и как жахнуло. Я думал салют сначала, а потом стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — предает РИА Новости слова Константина, который живет в Донецке.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что ранены 13 жителей.

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Житель Донецка рассказал о первых впечатлениях о массированном обстреле Вооруженными силами Украины центра города. Ему сначала показалось, что был салют. Об этом местный житель сообщил журналистам. «Вышел покурить на балкон и как жахнуло. Я думал салют сначала, а потом стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — предает РИА Новости слова Константина, который живет в Донецке. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что ранены 13 жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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