Житель Донецка рассказал о первых секундах обстрела ВСУ

01 января 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Житель Донецка поделился впечатлениями об обстреле ВСУ с журналистами Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Житель Донецка рассказал о первых впечатлениях о массированном обстреле Вооруженными силами Украины центра города. Ему сначала показалось, что был салют. Об этом местный житель сообщил журналистам. «Вышел покурить на балкон и как жахнуло. Я думал салют сначала, а потом стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — предает РИА Новости слова Константина, который живет в Донецке. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что ранены 13 жителей.

Житель Донецка рассказал о первых впечатлениях о массированном обстреле Вооруженными силами Украины центра города. Ему сначала показалось, что был салют. Об этом местный житель сообщил журналистам. «Вышел покурить на балкон и как жахнуло. Я думал салют сначала, а потом стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех», — предает РИА Новости слова Константина, который живет в Донецке. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что ранены 13 жителей.