Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон и Сеул

01 января 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын заявил, что такой сценарий вероятен, если страны выберут «антиреспубликанскую военную конфронтацию» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицу США (Вашингтон) и столицу Южной Кореи (Сеул). Такое решение может последовать, если страны выберут военную конфронтацию против КНДР, передает Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК). «С неустанным продвижением вперед нашей (КНДР — прим. URA.RU) революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов „Республики Корея“, пытающихся преградить его <…> наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров», — приводят слова Ким Чен Ына ЦТАК. Уточняется, что при таком сценарии будет пущен в ход «весь арсенал очень мощных средств». Утром 31 декабря лидер КНДР заявил, что объединение страны с Южной Кореей невозможно. Это связанно с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения, а курс объединения КНДР следует принципу «один народ, одно государство, две системы»

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицу США (Вашингтон) и столицу Южной Кореи (Сеул). Такое решение может последовать, если страны выберут военную конфронтацию против КНДР, передает Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК). «С неустанным продвижением вперед нашей (КНДР — прим. URA.RU) революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов „Республики Корея“, пытающихся преградить его <…> наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров», — приводят слова Ким Чен Ына ЦТАК. Уточняется, что при таком сценарии будет пущен в ход «весь арсенал очень мощных средств». Утром 31 декабря лидер КНДР заявил, что объединение страны с Южной Кореей невозможно. Это связанно с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения, а курс объединения КНДР следует принципу «один народ, одно государство, две системы»