Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон и Сеул

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицу США (Вашингтон) и столицу Южной Кореи (Сеул). Такое решение может последовать, если страны выберут военную конфронтацию против КНДР, передает Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).
«С неустанным продвижением вперед нашей (КНДР — прим. URA.RU) революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов „Республики Корея“, пытающихся преградить его <…> наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров», — приводят слова Ким Чен Ына ЦТАК. Уточняется, что при таком сценарии будет пущен в ход «весь арсенал очень мощных средств».
Утром 31 декабря лидер КНДР заявил, что объединение страны с Южной Кореей невозможно. Это связанно с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения, а курс объединения КНДР следует принципу «один народ, одно государство, две системы»
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