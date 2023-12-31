31 декабря 2023

Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон и Сеул

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
Ким Чен Ын заявил, что такой сценарий вероятен, если страны выберут «антиреспубликанскую военную конфронтацию» Фото:

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицу США (Вашингтон) и столицу Южной Кореи (Сеул). Такое решение может последовать, если страны выберут военную конфронтацию против КНДР, передает Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).

«С неустанным продвижением вперед нашей (КНДР — прим. URA.RU) революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов „Республики Корея“, пытающихся преградить его <…> наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров», — приводят слова Ким Чен Ына ЦТАК. Уточняется, что при таком сценарии будет пущен в ход «весь арсенал очень мощных средств».

Утром 31 декабря лидер КНДР заявил, что объединение страны с Южной Кореей невозможно. Это связанно с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения, а курс объединения КНДР следует принципу «один народ, одно государство, две системы»

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицу США (Вашингтон) и столицу Южной Кореи (Сеул). Такое решение может последовать, если страны выберут военную конфронтацию против КНДР, передает Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК). «С неустанным продвижением вперед нашей (КНДР — прим. URA.RU) революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов „Республики Корея“, пытающихся преградить его <…> наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров», — приводят слова Ким Чен Ына ЦТАК. Уточняется, что при таком сценарии будет пущен в ход «весь арсенал очень мощных средств». Утром 31 декабря лидер КНДР заявил, что объединение страны с Южной Кореей невозможно. Это связанно с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения, а курс объединения КНДР следует принципу «один народ, одно государство, две системы»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...