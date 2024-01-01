Мишустин впервые в 2024 году обратился к россиянам

Мишустин поздравил россиян с Рождеством и Новым годом
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на осмотре выставки "Россия" вместе с главами правительств стран-участниц СНГ. Москва, мишустин михаил
По словам Мишустина, 2023 год был насыщен событиями Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам России, поздравив их с Рождеством и Новым годом. В своей речи он отметил, что прошедший 2023 год сплотил россиян и научил преодолевать самые сложные вызовы. Его обращение передает правительство России.

«Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас», — подчеркнул Михаил Мишустин. Его слова передает правительство в своем telegram-канале. Премьер-министр добавил, что прошедший год научил россиян преодолевать разные вызовы, строить большие планы и, несмотря ни на что, добиваться целей. Кроме того, премьер-министр пожелала гражданам России успеха в наступающем году, здоровья и благополучия.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Он назвал военных на СВО героями и пожелал семьям России всего самого доброго. Российский лидер также отметил, что россияне много трудились в 2023 году.

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Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам России, поздравив их с Рождеством и Новым годом. В своей речи он отметил, что прошедший 2023 год сплотил россиян и научил преодолевать самые сложные вызовы. Его обращение передает правительство России. «Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас», — подчеркнул Михаил Мишустин. Его слова передает правительство в своем telegram-канале. Премьер-министр добавил, что прошедший год научил россиян преодолевать разные вызовы, строить большие планы и, несмотря ни на что, добиваться целей. Кроме того, премьер-министр пожелала гражданам России успеха в наступающем году, здоровья и благополучия. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Он назвал военных на СВО героями и пожелал семьям России всего самого доброго. Российский лидер также отметил, что россияне много трудились в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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