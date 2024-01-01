Мишустин впервые в 2024 году обратился к россиянам

Мишустин поздравил россиян с Рождеством и Новым годом

01 января 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

По словам Мишустина, 2023 год был насыщен событиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам России, поздравив их с Рождеством и Новым годом. В своей речи он отметил, что прошедший 2023 год сплотил россиян и научил преодолевать самые сложные вызовы. Его обращение передает правительство России. «Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас», — подчеркнул Михаил Мишустин. Его слова передает правительство в своем telegram-канале. Премьер-министр добавил, что прошедший год научил россиян преодолевать разные вызовы, строить большие планы и, несмотря ни на что, добиваться целей. Кроме того, премьер-министр пожелала гражданам России успеха в наступающем году, здоровья и благополучия. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Он назвал военных на СВО героями и пожелал семьям России всего самого доброго. Российский лидер также отметил, что россияне много трудились в 2023 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам России, поздравив их с Рождеством и Новым годом. В своей речи он отметил, что прошедший 2023 год сплотил россиян и научил преодолевать самые сложные вызовы. Его обращение передает правительство России. «Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас», — подчеркнул Михаил Мишустин. Его слова передает правительство в своем telegram-канале. Премьер-министр добавил, что прошедший год научил россиян преодолевать разные вызовы, строить большие планы и, несмотря ни на что, добиваться целей. Кроме того, премьер-министр пожелала гражданам России успеха в наступающем году, здоровья и благополучия. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Он назвал военных на СВО героями и пожелал семьям России всего самого доброго. Российский лидер также отметил, что россияне много трудились в 2023 году.