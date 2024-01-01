В Киеве заявили о проигрыше против России

Политолог Бортник: социологические данные показывают, что Киев уже проиграл

01 января 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Украина проиграла информационную войну против России. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ссылаясь на данные социологических опросов. «Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология <…> Мы уже проиграли эту информационную войну», — заявил он в интервью украинскому youtube-каналу «Новини Live». Он добавил, что народ Украины перестал верить любой пропаганде киевских властей. По его словам, украинцы доверяют информации из telegram-каналов, нежели телевидению. Ранее Бортник заявлял, что поражение в информационной войне приведет к недостатку добровольцев для ВСУ. По его словам, подобный исход событий будет настораживать Запад, что отразится на количестве помощи для Украины.

Украина проиграла информационную войну против России. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ссылаясь на данные социологических опросов. «Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология <…> Мы уже проиграли эту информационную войну», — заявил он в интервью украинскому youtube-каналу «Новини Live». Он добавил, что народ Украины перестал верить любой пропаганде киевских властей. По его словам, украинцы доверяют информации из telegram-каналов, нежели телевидению. Ранее Бортник заявлял, что поражение в информационной войне приведет к недостатку добровольцев для ВСУ. По его словам, подобный исход событий будет настораживать Запад, что отразится на количестве помощи для Украины.