В Киеве заявили о проигрыше против России

Украина проиграла информационную войну против России. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ссылаясь на данные социологических опросов.
«Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология <…> Мы уже проиграли эту информационную войну», — заявил он в интервью украинскому youtube-каналу «Новини Live». Он добавил, что народ Украины перестал верить любой пропаганде киевских властей. По его словам, украинцы доверяют информации из telegram-каналов, нежели телевидению.
Ранее Бортник заявлял, что поражение в информационной войне приведет к недостатку добровольцев для ВСУ. По его словам, подобный исход событий будет настораживать Запад, что отразится на количестве помощи для Украины.
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