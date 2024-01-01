В Киеве заявили о проигрыше против России

Политолог Бортник: социологические данные показывают, что Киев уже проиграл
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина проиграла информационную войну против России. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ссылаясь на данные социологических опросов.

«Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология <…> Мы уже проиграли эту информационную войну», — заявил он в интервью украинскому youtube-каналу «Новини Live». Он добавил, что народ Украины перестал верить любой пропаганде киевских властей. По его словам, украинцы доверяют информации из telegram-каналов, нежели телевидению.

Ранее Бортник заявлял, что поражение в информационной войне приведет к недостатку добровольцев для ВСУ. По его словам, подобный исход событий будет настораживать Запад, что отразится на количестве помощи для Украины.

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Украина проиграла информационную войну против России. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ссылаясь на данные социологических опросов. «Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология <…> Мы уже проиграли эту информационную войну», — заявил он в интервью украинскому youtube-каналу «Новини Live». Он добавил, что народ Украины перестал верить любой пропаганде киевских властей. По его словам, украинцы доверяют информации из telegram-каналов, нежели телевидению. Ранее Бортник заявлял, что поражение в информационной войне приведет к недостатку добровольцев для ВСУ. По его словам, подобный исход событий будет настораживать Запад, что отразится на количестве помощи для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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