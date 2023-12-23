23 декабря 2023

В Киеве признали победу России на неочевидном фронте

Политолог Бортник: Украина проиграла России на информационном фронте
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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу,  stock
Поражение в информационной войне негативно влияет на положение ВСУ, заявил Руслан Бортник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина проиграла России в информационном противостоянии и теперь она сталкивается с реальными последствиями этого разгрома. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Украина потерпела поражение в информационном противостоянии», — заявил Бортник в эфире youtube-канала «Да это так». Он добавил, что российская сторона выиграла в битве нарративов и информационной войне. Он указал на то, что когда ты проигрываешь информационный нарратив, у тебя возникают проблемы с военно-лечебными комиссиями и активными военнослужащими, которые ищут способы уйти из армии.

Бортник также отметил, что поражение в информационной войне приводит к недостатку добровольцев для ВСУ и снижению финансовой и материальной поддержки со стороны Запада. Политолог подчеркнул, что украинцы сами выбрали политиков, которые не обладают достаточным опытом государственного управления и не читают книги, заключил Бортник.

Россия начала полноценную информационную войну на Украине. Эту информацию подтвердил военный блогер Юрий Подоляка, выступая на пресс-конференции в Челябинске. Согласно его словам, с сентября 2023 года была запущена стратегическая операция по борьбе с нарративами Украины и созданию собственной информационной платформы. Киев, в свою очередь, оказался не готов справиться с информационным ударом, в то время как украинцы ранее гордились своими успехами в этой сфере, передает Pravda.Ru.

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Украина проиграла России в информационном противостоянии и теперь она сталкивается с реальными последствиями этого разгрома. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Украина потерпела поражение в информационном противостоянии», — заявил Бортник в эфире youtube-канала «Да это так». Он добавил, что российская сторона выиграла в битве нарративов и информационной войне. Он указал на то, что когда ты проигрываешь информационный нарратив, у тебя возникают проблемы с военно-лечебными комиссиями и активными военнослужащими, которые ищут способы уйти из армии. Бортник также отметил, что поражение в информационной войне приводит к недостатку добровольцев для ВСУ и снижению финансовой и материальной поддержки со стороны Запада. Политолог подчеркнул, что украинцы сами выбрали политиков, которые не обладают достаточным опытом государственного управления и не читают книги, заключил Бортник. Россия начала полноценную информационную войну на Украине. Эту информацию подтвердил военный блогер Юрий Подоляка, выступая на пресс-конференции в Челябинске. Согласно его словам, с сентября 2023 года была запущена стратегическая операция по борьбе с нарративами Украины и созданию собственной информационной платформы. Киев, в свою очередь, оказался не готов справиться с информационным ударом, в то время как украинцы ранее гордились своими успехами в этой сфере, передает Pravda.Ru.
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Ссылки по теме
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