Месторождения ХМАО с трудной нефтью получили налоговые льготы

01 января 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Льготы на добычу вязкой нефти получили Петелинское, Фаинское и Кирско-Коттынское месторождения в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Три месторождения в ХМАО, где добывается трудноизвлекаемая нефть, с 1 января 2024 года перешли на льготное налогообложение — налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В список льготируемых участков недр вошли Петелинское, Фаинское и Кирско-Коттынское нефтяные месторождения в Югре. «Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на систему налогообложения на дополнительный доход (НДД). Третья группа НДД расширяется за счет трех участков недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинского и Фаинского нефтяных месторождений („Роснефть“), а также Кирско-Коттынского нефтяного месторождения („Башнефть“)», — указано в публикации Интерфакса. К третьей группе НДД относятся участки с вязкой нефтью, добыча которой требует дополнительных затрат. Преимущество льготного налогообложения в том, что платежи зависят от полученной предприятием выручки с месторождения, а не от объемов добычи, как при прежней налоговой системе НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Это делает добычу трудноизвлекаемой нефти более выгодной. В настоящее время НДД распространяется на 72 участка недр в России. Ранее URA.RU писало, что Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. В Министерстве объяснили, что введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три месторождения в ХМАО, где добывается трудноизвлекаемая нефть, с 1 января 2024 года перешли на льготное налогообложение — налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В список льготируемых участков недр вошли Петелинское, Фаинское и Кирско-Коттынское нефтяные месторождения в Югре. «Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на систему налогообложения на дополнительный доход (НДД). Третья группа НДД расширяется за счет трех участков недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинского и Фаинского нефтяных месторождений („Роснефть“), а также Кирско-Коттынского нефтяного месторождения („Башнефть“)», — указано в публикации Интерфакса. К третьей группе НДД относятся участки с вязкой нефтью, добыча которой требует дополнительных затрат. Преимущество льготного налогообложения в том, что платежи зависят от полученной предприятием выручки с месторождения, а не от объемов добычи, как при прежней налоговой системе НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Это делает добычу трудноизвлекаемой нефти более выгодной. В настоящее время НДД распространяется на 72 участка недр в России. Ранее URA.RU писало, что Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. В Министерстве объяснили, что введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.