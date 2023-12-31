31 декабря 2023
30 декабря 2023

Месторождения ХМАО с трудной нефтью получили налоговые льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Льготы на добычу вязкой нефти получили Петелинское, Фаинское и Кирско-Коттынское месторождения в ХМАО Фото:

Три месторождения в ХМАО, где добывается трудноизвлекаемая нефть, с 1 января 2024 года перешли на льготное налогообложение — налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В список льготируемых участков недр вошли Петелинское, Фаинское и Кирско-Коттынское нефтяные месторождения в Югре.

«Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на систему налогообложения на дополнительный доход (НДД). Третья группа НДД расширяется за счет трех участков недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинского и Фаинского нефтяных месторождений („Роснефть“), а также Кирско-Коттынского нефтяного месторождения („Башнефть“)», — указано в публикации Интерфакса.

К третьей группе НДД относятся участки с вязкой нефтью, добыча которой требует дополнительных затрат. Преимущество льготного налогообложения в том, что платежи зависят от полученной предприятием выручки с месторождения, а не от объемов добычи, как при прежней налоговой системе НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Это делает добычу трудноизвлекаемой нефти более выгодной. В настоящее время НДД распространяется на 72 участка недр в России.

Ранее URA.RU писало, что Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. В Министерстве объяснили, что введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

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Три месторождения в ХМАО, где добывается трудноизвлекаемая нефть, с 1 января 2024 года перешли на льготное налогообложение — налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В список льготируемых участков недр вошли Петелинское, Фаинское и Кирско-Коттынское нефтяные месторождения в Югре. «Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на систему налогообложения на дополнительный доход (НДД). Третья группа НДД расширяется за счет трех участков недр, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе: Петелинского и Фаинского нефтяных месторождений („Роснефть“), а также Кирско-Коттынского нефтяного месторождения („Башнефть“)», — указано в публикации Интерфакса. К третьей группе НДД относятся участки с вязкой нефтью, добыча которой требует дополнительных затрат. Преимущество льготного налогообложения в том, что платежи зависят от полученной предприятием выручки с месторождения, а не от объемов добычи, как при прежней налоговой системе НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Это делает добычу трудноизвлекаемой нефти более выгодной. В настоящее время НДД распространяется на 72 участка недр в России. Ранее URA.RU писало, что Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. В Министерстве объяснили, что введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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