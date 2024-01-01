Угрозу цунами объявили еще в двух городах России

Во Владивостоке и Находке объявлена угроза цунами
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
В Приморском крае объявлена тревога цунами Фото:
новость из сюжета

Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке (Приморский край). Об этом сообщают местные администрации.

«Объявлена тревога цунами!» — пишет администрация Владивостока в своем telegram-канале. Там уточнили, что волна ожидается со стороны Уссурийского залива. В свою очередь администрация Находки сообщает о потенциальном цунами длиной 0,31 метров.

Ранее угроза цунами была объявлена на Сахалине. Проводилась эвакуация.

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Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке (Приморский край). Об этом сообщают местные администрации. «Объявлена тревога цунами!» — пишет администрация Владивостока в своем telegram-канале. Там уточнили, что волна ожидается со стороны Уссурийского залива. В свою очередь администрация Находки сообщает о потенциальном цунами длиной 0,31 метров. Ранее угроза цунами была объявлена на Сахалине. Проводилась эвакуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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