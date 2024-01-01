Угрозу цунами объявили еще в двух городах России

В Приморском крае объявлена тревога цунами
Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке (Приморский край). Об этом сообщают местные администрации.
«Объявлена тревога цунами!» — пишет администрация Владивостока в своем telegram-канале. Там уточнили, что волна ожидается со стороны Уссурийского залива. В свою очередь администрация Находки сообщает о потенциальном цунами длиной 0,31 метров.
Ранее угроза цунами была объявлена на Сахалине. Проводилась эвакуация.
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