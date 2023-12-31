Курганские власти выделят десятки млн на рейсы до Петербурга, Москвы и Минвод

01 января 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Власти субсидируют рейсы на 73,4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Соответствующий приказ подписал директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. Ранее губернатор Вадим Шумков поддержал просьбу горожан о введение нового рейса до Минвод. «Заключить с ОО «Авиакомпания «Икар» соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета в размере 73 415 578 рублей на возмещение недополученных доходов при осуществлении воздушных перевозок пассажиров воздушными судами в салонах эконом-класса по маршрутам «Курган — Санкт-Петербург — Курган», «Курган — Сочи — Курган» и «Курган — Минеральные Воды — Курган»», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил о планах ввести весной 2024 года новый рейс из Кургана до Минвод по просьбе местных жителей. Также он отмечал, что власти хотят добавить второй рейс до Сочи. Всего на субсидии будет выделено более 100 млн рублей. Кроме того, глава региона высказался о предложении субсидировать рейсы на Махачкалу и Ямал. По его словам, пока недостаточно обоснований для выделения денег по этим направлениям.

Правительство Курганской области выделит субсидию на 73,4 миллиона рублей авиакомпании «Икар» на рейсы из Кургана в Санкт-Петербург, Москву и Минеральные воды. Соответствующий приказ подписал директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. Ранее губернатор Вадим Шумков поддержал просьбу горожан о введение нового рейса до Минвод. «Заключить с ОО «Авиакомпания «Икар» соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета в размере 73 415 578 рублей на возмещение недополученных доходов при осуществлении воздушных перевозок пассажиров воздушными судами в салонах эконом-класса по маршрутам «Курган — Санкт-Петербург — Курган», «Курган — Сочи — Курган» и «Курган — Минеральные Воды — Курган»», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил о планах ввести весной 2024 года новый рейс из Кургана до Минвод по просьбе местных жителей. Также он отмечал, что власти хотят добавить второй рейс до Сочи. Всего на субсидии будет выделено более 100 млн рублей. Кроме того, глава региона высказался о предложении субсидировать рейсы на Махачкалу и Ямал. По его словам, пока недостаточно обоснований для выделения денег по этим направлениям.