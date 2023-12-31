31 декабря 2023

В ХМАО в новогоднюю ночь родились четыре ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Четыре мальчика из ХМАО появились на свет 1 января 2024 года Фото:

В новогоднюю ночь в ХМАО родились четыре мальчика. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-канале.

«В новогоднюю ночь в Югре родилось четыре мальчика. Самый первый малыш весом 3 кг 50 г появился на свет в 00:40 в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства», — рассказала глава региона.

Всего за 2023 год, по данным Депздрава ХМАО, в Югре появилось на свет порядка 17 тысяч детей. Мальчиков родилось больше, чем девочек. Среди новорожденных — пять тройняшек и 164 пары двойняшек.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства (ХМАО) с начала 2023 года на свет появилось 1355 детей. Среди новорожденных было две тройни.

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В новогоднюю ночь в ХМАО родились четыре мальчика. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-канале. «В новогоднюю ночь в Югре родилось четыре мальчика. Самый первый малыш весом 3 кг 50 г появился на свет в 00:40 в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства», — рассказала глава региона. Всего за 2023 год, по данным Депздрава ХМАО, в Югре появилось на свет порядка 17 тысяч детей. Мальчиков родилось больше, чем девочек. Среди новорожденных — пять тройняшек и 164 пары двойняшек. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства (ХМАО) с начала 2023 года на свет появилось 1355 детей. Среди новорожденных было две тройни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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