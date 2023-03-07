07 марта 2023

В Сургутском перинатальном центре с начала года родилось 1,3 тысячи детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте родилось 1355 детей Фото:

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства (ХМАО) с начала 2023 года на свет появилось 1355 детей. Об этом 8 марта сообщила президент учреждения, профессор и доктор медицинских наук Лариса Белоцерковцева.

«Всего с начала года в нашем Центре родились 1355 малышей! Мы уже приняли две тройни, выполнили десятки операций по спасению жизни и здоровья женщин и детей, провели обследования у сотен пациентов!» — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале.

В публикации она отметила, что в медучреждении работает 997 женщин. Врач поздравила их с международным женским днем и поблагодарила за работу. «Каждая из вас на своем рабочем месте ежедневно трудится во благо общего дела. Ваш профессионализм, забота о пациентках и эмпатия создают особую атмосферу в нашем Центре», — написала Белоцерковцева.

Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовский перинатальный центр стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022». Рейтинг составлялся на основе мнений пациентов роддома.

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В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства (ХМАО) с начала 2023 года на свет появилось 1355 детей. Об этом 8 марта сообщила президент учреждения, профессор и доктор медицинских наук Лариса Белоцерковцева. «Всего с начала года в нашем Центре родились 1355 малышей! Мы уже приняли две тройни, выполнили десятки операций по спасению жизни и здоровья женщин и детей, провели обследования у сотен пациентов!» — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале. В публикации она отметила, что в медучреждении работает 997 женщин. Врач поздравила их с международным женским днем и поблагодарила за работу. «Каждая из вас на своем рабочем месте ежедневно трудится во благо общего дела. Ваш профессионализм, забота о пациентках и эмпатия создают особую атмосферу в нашем Центре», — написала Белоцерковцева. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовский перинатальный центр стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022». Рейтинг составлялся на основе мнений пациентов роддома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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