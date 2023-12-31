1 января в мороз жители Сургута вышли на традиционный забег Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Сургута в первый день 2024 года устроили новогодний забег на Кубок кристальной трезвости. Организаторы сообщили URA.RU, что в этом году в спортивном мероприятии участвовали порядка 200 человек.

«Заявки на участие в забеге подали около 200 человек, и, несмотря на крепкий мороз, почти все пробежали дистанцию. В программе было два маршрута: 900 метров для „моржей“, которые бежали в легкой одежде, и 400 метров — общий старт для всех желающих», — сообщил корреспонденту URA.RU организатор забега. Дистанция была сокращена из-за морозной погоды: изначально планировали маршруты на один и три километра.

Спортивное мероприятие проходит ежегодно, в этом году оно состоялось в 14-й раз. Старт бегунам в парке за Саймой дал Дед Мороз. В морозный день спортсмены переодевались и грелись в автобусе. Все участники получили медали, победители стали обладателями дипломов, подарков от спонсоров: кубков со сладостями, сертификатов на занятия спортом и бесплатное кофе, термокружек и микрозелени.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО попытались привлечь жителей к забегу при помощи хот-догов. Они устроили конкурс, победитель которого получил абонемент в фитнес-клуб.

Автор видео: ТОС «Черный мыс»