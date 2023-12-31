31 декабря 2023

Двести жителей Сургута устроили забег трезвости. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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IX Забег на Кубок кристальной трезвости. Сургут, забег, бегуны, зож
1 января в мороз жители Сургута вышли на традиционный забег Фото:

Жители Сургута в первый день 2024 года устроили новогодний забег на Кубок кристальной трезвости. Организаторы сообщили URA.RU, что в этом году в спортивном мероприятии участвовали порядка 200 человек.

«Заявки на участие в забеге подали около 200 человек, и, несмотря на крепкий мороз, почти все пробежали дистанцию. В программе было два маршрута: 900 метров для „моржей“, которые бежали в легкой одежде, и 400 метров — общий старт для всех желающих», — сообщил корреспонденту URA.RU организатор забега. Дистанция была сокращена из-за морозной погоды: изначально планировали маршруты на один и три километра.

Спортивное мероприятие проходит ежегодно, в этом году оно состоялось в 14-й раз. Старт бегунам в парке за Саймой дал Дед Мороз. В морозный день спортсмены переодевались и грелись в автобусе. Все участники получили медали, победители стали обладателями дипломов, подарков от спонсоров: кубков со сладостями, сертификатов на занятия спортом и бесплатное кофе, термокружек и микрозелени.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО попытались привлечь жителей к забегу при помощи хот-догов. Они устроили конкурс, победитель которого получил абонемент в фитнес-клуб.

Автор видео: ТОС «Черный мыс»

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Жители Сургута в первый день 2024 года устроили новогодний забег на Кубок кристальной трезвости. Организаторы сообщили URA.RU, что в этом году в спортивном мероприятии участвовали порядка 200 человек. «Заявки на участие в забеге подали около 200 человек, и, несмотря на крепкий мороз, почти все пробежали дистанцию. В программе было два маршрута: 900 метров для „моржей“, которые бежали в легкой одежде, и 400 метров — общий старт для всех желающих», — сообщил корреспонденту URA.RU организатор забега. Дистанция была сокращена из-за морозной погоды: изначально планировали маршруты на один и три километра. Спортивное мероприятие проходит ежегодно, в этом году оно состоялось в 14-й раз. Старт бегунам в парке за Саймой дал Дед Мороз. В морозный день спортсмены переодевались и грелись в автобусе. Все участники получили медали, победители стали обладателями дипломов, подарков от спонсоров: кубков со сладостями, сертификатов на занятия спортом и бесплатное кофе, термокружек и микрозелени. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО попытались привлечь жителей к забегу при помощи хот-догов. Они устроили конкурс, победитель которого получил абонемент в фитнес-клуб. Автор видео: ТОС «Черный мыс»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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