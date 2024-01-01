Путин заявил, что возможности армии РФ возрастают в разы

01 января 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что возможности ВС РФ постоянно и кратно возрастают Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Способности и возможности Вооруженных сил России постоянно и кратно возрастают. Об этом заявил глава государства Владимир Путин 1 января, общаясь с ранеными участниками спецоперации. «Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно возрастают. Причем кратно», — приводит РИА Новости слова Путина, произнесенные им во втором филиале госпиталя имени Вишневского. Обсуждая с собеседниками современные способы ведения боевых действий, президент РФ заметил, что эффективность Вооруженных сил напрямую зависит от того, насколько они могут сориентироваться, что является наиболее важным в данный момент. А также от того, быстро новинки будут внедрены в производство. «Наши Вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять все, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется на фронте», — резюмировал Путин в разговоре с участниками СВО.

Способности и возможности Вооруженных сил России постоянно и кратно возрастают. Об этом заявил глава государства Владимир Путин 1 января, общаясь с ранеными участниками спецоперации. «Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно возрастают. Причем кратно», — приводит РИА Новости слова Путина, произнесенные им во втором филиале госпиталя имени Вишневского. Обсуждая с собеседниками современные способы ведения боевых действий, президент РФ заметил, что эффективность Вооруженных сил напрямую зависит от того, насколько они могут сориентироваться, что является наиболее важным в данный момент. А также от того, быстро новинки будут внедрены в производство. «Наши Вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять все, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется на фронте», — резюмировал Путин в разговоре с участниками СВО.