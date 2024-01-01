Новый год на выставке «Россия» встретили более 120 тысяч человек со всей страны. Фото

01 января 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Многие россияне встретили Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Более 120 тысяч человек из всех 89 регионов РФ встретили Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ. Для них куранты били 11 раз, ведь именно столько часовых поясов в РФ. Со сцены звучали слова благодарности Героям России, а также волонтерам и врачам, которые помогают военным. Об этом сообщили в пресс-службе выставки. «Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме „Россия“ посетили свыше 120 тысяч человек. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники спецоперации и их семьи», — сообщает пресс-служба выставки. Документ есть в распоряжении URA.RU. Статья по теме Чем удивляет Свердловская область на главной выставке России Люди разных профессий собрались около главной сцены. С нее неоднократно звучали слова благодарности тем, кто защищает страну. Особое внимание было уделено волонтерам и врачам, которые самоотвержено работают с ВС РФ бок о бок. Сами новогодние мероприятия были разработаны с упором на концепцию семьи. Дело в том, что ранее президент России Владимир Путин утвердил 2024 год годом семьи. На выставке были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены. Посетителей встречали герои сказок, а в павильоне «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза. Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля. На ней представлены лучшие достижения регионов. Лидеры думских фракций и посетители были поражены масштабом события. Они отметили, что «Россия» пользуется большой популярностью среди молодежи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 120 тысяч человек из всех 89 регионов РФ встретили Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ. Для них куранты били 11 раз, ведь именно столько часовых поясов в РФ. Со сцены звучали слова благодарности Героям России, а также волонтерам и врачам, которые помогают военным. Об этом сообщили в пресс-службе выставки. «Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме „Россия“ посетили свыше 120 тысяч человек. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники спецоперации и их семьи», — сообщает пресс-служба выставки. Документ есть в распоряжении URA.RU. Люди разных профессий собрались около главной сцены. С нее неоднократно звучали слова благодарности тем, кто защищает страну. Особое внимание было уделено волонтерам и врачам, которые самоотвержено работают с ВС РФ бок о бок. Сами новогодние мероприятия были разработаны с упором на концепцию семьи. Дело в том, что ранее президент России Владимир Путин утвердил 2024 год годом семьи. На выставке были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены. Посетителей встречали герои сказок, а в павильоне «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза. Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля. На ней представлены лучшие достижения регионов. Лидеры думских фракций и посетители были поражены масштабом события. Они отметили, что «Россия» пользуется большой популярностью среди молодежи.