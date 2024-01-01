Более 120 тысяч человек из всех 89 регионов РФ встретили Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ. Для них куранты били 11 раз, ведь именно столько часовых поясов в РФ. Со сцены звучали слова благодарности Героям России, а также волонтерам и врачам, которые помогают военным. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме „Россия“ посетили свыше 120 тысяч человек. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники спецоперации и их семьи», — сообщает пресс-служба выставки. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Люди разных профессий собрались около главной сцены. С нее неоднократно звучали слова благодарности тем, кто защищает страну. Особое внимание было уделено волонтерам и врачам, которые самоотвержено работают с ВС РФ бок о бок.
Сами новогодние мероприятия были разработаны с упором на концепцию семьи. Дело в том, что ранее президент России Владимир Путин утвердил 2024 год годом семьи. На выставке были организованы шествия Дедов Морозов и различные конкурсы возле главной уличной сцены. Посетителей встречали герои сказок, а в павильоне «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза.
Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля. На ней представлены лучшие достижения регионов. Лидеры думских фракций и посетители были поражены масштабом события. Они отметили, что «Россия» пользуется большой популярностью среди молодежи.
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