В «дочке» компании Худайнатова в ХМАО покинул пост генеральный директор

В «Няганьнефти», дочернем обществе Независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО, покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. На предприятии сообщили агентству, что в настоящее время обязанности руководителя возложены на главного инженера предприятия.
«Генеральный директор Эдуард Кулаев покинул пост. Сейчас обязанности руководителя предприятия исполняет Михаил Лобанов, раньше он работал у нас главным инженером», — сообщили в «Няганьнефти».
Генеральным директором «Няганьнефти» Кулаев был больше года — с августа 2022 года, до этого руководил подразделениями ННК в Ненецком автономном округе. По информации от инсайдера агентства, топ-менеджер пошел на повышение — его пригласили в центральный аппарат ННК. В компании отказались комментировать информацию. «Управляющая компания вправе не комментировать свои кадровые решения», — ответили в ННК.
Ранее URA.RU писало, что компания «Няганьнефть» приобрела права на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Цена за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей.
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