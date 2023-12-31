31 декабря 2023

В «дочке» компании Худайнатова в ХМАО покинул пост генеральный директор

В компании «Няганьнефть» в ХМАО уволился руководитель
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Обязанности генерального директора компании «Няганьнефть» исполняет  главный инженер предприятия Фото:

В «Няганьнефти», дочернем обществе Независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО, покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. На предприятии сообщили агентству, что в настоящее время обязанности руководителя возложены на главного инженера предприятия.

«Генеральный директор Эдуард Кулаев покинул пост. Сейчас обязанности руководителя предприятия исполняет Михаил Лобанов, раньше он работал у нас главным инженером», — сообщили в «Няганьнефти».

Генеральным директором «Няганьнефти» Кулаев был больше года — с августа 2022 года, до этого руководил подразделениями ННК в Ненецком автономном округе. По информации от инсайдера агентства, топ-менеджер пошел на повышение — его пригласили в центральный аппарат ННК. В компании отказались комментировать информацию. «Управляющая компания вправе не комментировать свои кадровые решения», — ответили в ННК.

Ранее URA.RU писало, что компания «Няганьнефть» приобрела права на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Цена за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей.

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В «Няганьнефти», дочернем обществе Независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова в ХМАО, покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. На предприятии сообщили агентству, что в настоящее время обязанности руководителя возложены на главного инженера предприятия. «Генеральный директор Эдуард Кулаев покинул пост. Сейчас обязанности руководителя предприятия исполняет Михаил Лобанов, раньше он работал у нас главным инженером», — сообщили в «Няганьнефти». Генеральным директором «Няганьнефти» Кулаев был больше года — с августа 2022 года, до этого руководил подразделениями ННК в Ненецком автономном округе. По информации от инсайдера агентства, топ-менеджер пошел на повышение — его пригласили в центральный аппарат ННК. В компании отказались комментировать информацию. «Управляющая компания вправе не комментировать свои кадровые решения», — ответили в ННК. Ранее URA.RU писало, что компания «Няганьнефть» приобрела права на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Цена за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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