31 декабря 2023

СКР возбудил уголовное дело о нападении мигрантов на челябинских ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Предполагаемые участники нападения объявлены в розыск (фото из архива) Фото:

Нападение мигрантов на участников СВО в Челябинске стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили 1 января в региональном управлении СКР. Силовики разыскивают причастных к совершению преступления.

«По информации СМИ и соцсетей, ночью 1 января во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников СВО», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что челябинским сотрудниками Следкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию причастных к преступлению. Также ведется сбор и закрепление доказательной базы. Ранее к проверке информации об инциденте подключилась полиция.

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Нападение мигрантов на участников СВО в Челябинске стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили 1 января в региональном управлении СКР. Силовики разыскивают причастных к совершению преступления. «По информации СМИ и соцсетей, ночью 1 января во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников СВО», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что челябинским сотрудниками Следкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию причастных к преступлению. Также ведется сбор и закрепление доказательной базы. Ранее к проверке информации об инциденте подключилась полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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