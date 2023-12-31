СКР возбудил уголовное дело о нападении мигрантов на челябинских ветеранов СВО

01 января 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Предполагаемые участники нападения объявлены в розыск (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нападение мигрантов на участников СВО в Челябинске стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили 1 января в региональном управлении СКР. Силовики разыскивают причастных к совершению преступления. «По информации СМИ и соцсетей, ночью 1 января во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников СВО», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что челябинским сотрудниками Следкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию причастных к преступлению. Также ведется сбор и закрепление доказательной базы. Ранее к проверке информации об инциденте подключилась полиция.

Нападение мигрантов на участников СВО в Челябинске стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили 1 января в региональном управлении СКР. Силовики разыскивают причастных к совершению преступления. «По информации СМИ и соцсетей, ночью 1 января во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе. Мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников СВО», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что челябинским сотрудниками Следкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию причастных к преступлению. Также ведется сбор и закрепление доказательной базы. Ранее к проверке информации об инциденте подключилась полиция.