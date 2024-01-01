Путин раскрыл, чего не хватает на поле боя

Путин: России нужно больше беспилотников и средств подавления дронов ВСУ
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, оператор бпла, fpv дрон, фпв дрон
Владимир Путин отметил, что новейшее вооружение оперативно поставляется в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армии России не хватает беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского.

«Я знаю наверняка, чего не хватает на „передке“. Хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления беспилотников противника, которые, как мухи, там над вами летают», — заявил Владимир Путин. При этом он отметил, что новое вооружение быстро поступает в армию. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

Также на встрече Путин заявил, что у России нет цели вести военные действия с Украиной бесконечно. По его словам, страна стремится к скорейшему заключению мира, но только на своих условиях. Все главные заявление президента РФ с встречи URA.RU собрало в одном материале.

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Армии России не хватает беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского. «Я знаю наверняка, чего не хватает на „передке“. Хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления беспилотников противника, которые, как мухи, там над вами летают», — заявил Владимир Путин. При этом он отметил, что новое вооружение быстро поступает в армию. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Также на встрече Путин заявил, что у России нет цели вести военные действия с Украиной бесконечно. По его словам, страна стремится к скорейшему заключению мира, но только на своих условиях. Все главные заявление президента РФ с встречи URA.RU собрало в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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