Путин раскрыл, чего не хватает на поле боя

Путин: России нужно больше беспилотников и средств подавления дронов ВСУ

01 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что новейшее вооружение оперативно поставляется в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армии России не хватает беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского. «Я знаю наверняка, чего не хватает на „передке“. Хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления беспилотников противника, которые, как мухи, там над вами летают», — заявил Владимир Путин. При этом он отметил, что новое вооружение быстро поступает в армию. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Также на встрече Путин заявил, что у России нет цели вести военные действия с Украиной бесконечно. По его словам, страна стремится к скорейшему заключению мира, но только на своих условиях. Все главные заявление президента РФ с встречи URA.RU собрало в одном материале.

Армии России не хватает беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского. «Я знаю наверняка, чего не хватает на „передке“. Хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления беспилотников противника, которые, как мухи, там над вами летают», — заявил Владимир Путин. При этом он отметил, что новое вооружение быстро поступает в армию. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Также на встрече Путин заявил, что у России нет цели вести военные действия с Украиной бесконечно. По его словам, страна стремится к скорейшему заключению мира, но только на своих условиях. Все главные заявление президента РФ с встречи URA.RU собрало в одном материале.