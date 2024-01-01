Общество Путин начал новый год с посещения военного госпиталя имени Вишневского: главные заявления Путин посетил госпиталь имени Вишневского, где поговорил с бойцами СВО 01 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 + Владимир Путин посетил 1 января военный госпиталь имени Вишневского Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия хочет завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но на своих условиях. Экономика страны выстояла на фоне санкционного давления Запада. URA.RU приводит главные заявления президента России Владимира Путина во время общения с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского 1 января. Путин заявил, что Украина не является врагом для России. По его словам, враг для РФ — это Запад, который хочет развалить страну.

Западные государства долгое время раскачивали ситуацию на Украине, что в итоге привело к нынешнему конфликту. Они хотят решить свои вопросы руками украинцев, отметил глава РФ.

Ситуация в зоне спецоперации меняется. ВСУ постепенно теряют свой боевой потенциал, высказался Путин.

Россия, похоже, быстрее разберется с Западом, чем Запад — с Россией, заявил Путин. По его словам, многие на Западе стали понимать, что РФ невозможно уничтожить.

Обстрел Белгорода в канун Нового года — это террористический акт. ВС РФ продолжат наносить ответные удары в ближайшие дни, сообщил глава России. Он отметил, что у него «все кипит» из-за ситуации в Белгороде, однако ВС РФ не будут бить по мирным гражданам Украины. Путин заявил, что ни одно преступление ВСУ не останется безнаказанным.

Армия России проводит наступления только после критического огневого поражений позиций ВСУ. Возможности ВС РФ в ходе спецоперации постоянно возрастают, поделился Путин.

Украинская экономика не сможет существовать без западной помощи. Поэтому руководители страны «постоянно клянчат деньги», подчеркнул глава РФ.

По итогу 2023 года ВВП России вырос на 3,5%. По словам Путина, на данный момент уровень безработицы в РФ минимален — 2,9%. Хоть инфляция и подросла, однако все стабильно, заявил глава РФ. Он особо подчеркнул, что все социальные обязательства перед гражданами России выполняются. Россия хочет завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но на своих условиях. Экономика страны выстояла на фоне санкционного давления Запада. URA.RU приводит главные заявления президента России Владимира Путина во время общения с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского 1 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям