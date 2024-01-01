Путин начал новый год с посещения военного госпиталя имени Вишневского: главные заявления

Владимир Путин посетил 1 января военный госпиталь имени Вишневского
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия хочет завершить конфликт с Украиной как можно быстрее, но на своих условиях. Экономика страны выстояла на фоне санкционного давления Запада. URA.RU приводит главные заявления президента России Владимира Путина во время общения с участниками спецоперации в госпитале имени Вишневского 1 января.
- Путин заявил, что Украина не является врагом для России. По его словам, враг для РФ — это Запад, который хочет развалить страну.
- Западные государства долгое время раскачивали ситуацию на Украине, что в итоге привело к нынешнему конфликту. Они хотят решить свои вопросы руками украинцев, отметил глава РФ.
- Ситуация в зоне спецоперации меняется. ВСУ постепенно теряют свой боевой потенциал, высказался Путин.
- Россия, похоже, быстрее разберется с Западом, чем Запад — с Россией, заявил Путин. По его словам, многие на Западе стали понимать, что РФ невозможно уничтожить.
- Обстрел Белгорода в канун Нового года — это террористический акт. ВС РФ продолжат наносить ответные удары в ближайшие дни, сообщил глава России. Он отметил, что у него «все кипит» из-за ситуации в Белгороде, однако ВС РФ не будут бить по мирным гражданам Украины. Путин заявил, что ни одно преступление ВСУ не останется безнаказанным.
- Армия России проводит наступления только после критического огневого поражений позиций ВСУ. Возможности ВС РФ в ходе спецоперации постоянно возрастают, поделился Путин.
- Украинская экономика не сможет существовать без западной помощи. Поэтому руководители страны «постоянно клянчат деньги», подчеркнул глава РФ.
- По итогу 2023 года ВВП России вырос на 3,5%. По словам Путина, на данный момент уровень безработицы в РФ минимален — 2,9%. Хоть инфляция и подросла, однако все стабильно, заявил глава РФ. Он особо подчеркнул, что все социальные обязательства перед гражданами России выполняются.
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