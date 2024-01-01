Times: Британия хочет продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года

01 января 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Великобритания хочет «затянуть» конфликт на Украине на несколько лет, сообщает источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания намерена продлить военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на источник в правительстве Британии. «С 2024 годом речь не идет о крупном оперативном успехе — маловероятно, что будет прорыв в этом году. В 2024 году речь о том, чтобы дотянуть [президента России Владимира] Путина до 2025-го и далее…», — приводит газета слова источника . Он уточнил, что страны Европы специально наращивают военное производство, чтобы покрыть запросы Киева независимо от США. Дело в том, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году может пошатнуться, если главой Штатов станет бывший президент Дональд Трамп. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогут противостоять ВС РФ без западной помощи. По его словам, партнеры Киева пытаются решить свои вопросы руками украинцев. При этом российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, но только на условиях РФ, передает RT.

Великобритания намерена продлить военные действия на Украине до 2025 года и далее. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на источник в правительстве Британии. «С 2024 годом речь не идет о крупном оперативном успехе — маловероятно, что будет прорыв в этом году. В 2024 году речь о том, чтобы дотянуть [президента России Владимира] Путина до 2025-го и далее…», — приводит газета слова источника. Он уточнил, что страны Европы специально наращивают военное производство, чтобы покрыть запросы Киева независимо от США. Дело в том, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году может пошатнуться, если главой Штатов станет бывший президент Дональд Трамп. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогут противостоять ВС РФ без западной помощи. По его словам, партнеры Киева пытаются решить свои вопросы руками украинцев. При этом российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, но только на условиях РФ, передает RT.