Гладков: родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

01 января 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что раненые получат 500 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Родные погибших при обстреле ВСУ Белгорода 30 декабря получат по три миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что 500 тысяч рублей получат те, кто получил средний или тяжкий вред здоровью. Деньги будут перечислены после окончания новогодних праздников. Гладков отметил, что после трагедии в Белгороде был создан оперативный штаб, где обсуждаются вопросы устранения последствий обстрела. ВСУ обстреляли Белгород в канун Нового года, 30 декабря. Как отмечали политологи, удар был нанесен для того, чтобы омрачить праздник детям. От действий противника погибли 25 человек, больше сотни получили ранения, пишет RT. В ответ на теракт ВС РФ ударили по центрам принятия решений на Украине.

Родные погибших при обстреле ВСУ Белгорода 30 декабря получат по три миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что 500 тысяч рублей получат те, кто получил средний или тяжкий вред здоровью. Деньги будут перечислены после окончания новогодних праздников. Гладков отметил, что после трагедии в Белгороде был создан оперативный штаб, где обсуждаются вопросы устранения последствий обстрела. ВСУ обстреляли Белгород в канун Нового года, 30 декабря. Как отмечали политологи, удар был нанесен для того, чтобы омрачить праздник детям. От действий противника погибли 25 человек, больше сотни получили ранения, пишет RT. В ответ на теракт ВС РФ ударили по центрам принятия решений на Украине.