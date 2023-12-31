Политологи: ВСУ пытались лишить праздника российских детей

Политолог Якеменко: ВСУ пытались омрачить празднование Нового года

31 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Новый год — это в первую очередь детский праздник, отметили политологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом ВСУ попытались лишить новогоднего праздника детей России, атаковав Белгород. С таким тезисом выступили политологи Борис Якеменко и Дмитрий Евстафьев. «Украинский террористический режим сделал все, чтобы омрачить праздник Нового года в первую очередь детям, за будущее которых сегодня сражаются наши солдаты в зоне СВО. Но возмездие было немедленным — уже ликвидированы организаторы теракта», — заявил Борис Якеменко в своем telegram-канале . Он поблагодарил всех, кто помог пострадавшим жителям Белгорода, которые попали под обстрел 30 декабря. Тогда люди оказывали первую помощь прямо под открытым небом, рискуя своей жизнью. По его словам, трагедия в Белгороде — это показательный пример того, как российское общество способно сплотиться и помочь нуждающимся. «Знаете, эта мгновенно, не по приказу, появившаяся в обществе собранность и сплоченность — дорогого стоит. <…> Но я категорически против того, чтобы погружать Россию во тьму на Новый год», — отметил Дмитрий Евстафьев в своем telegram-канале . Он считает, что ВСУ обстреляли Белгород, чтобы испортить россиянам праздник. Политолог выступил за отмену праздничных мероприятий и салютов, однако он подчеркнул, что «отменять» Новый год у детей нельзя, ведь это в первую очередь их праздник. «За это сражаются наши воины на фронте — за будущее наших детей», — высказался политолог. В Белгороде выросло число жертв после обстрела ВСУ: главное за ночь Журналист Роман Голованов поблагодарил врачей и волонтеров, которые помогали пострадавшим. Особо он отметил тех, кто спасал детей. «Сегодня сердце России бьется в Белгороде. <…> Хочется сказать спасибо тем, кто своим телом перекрывал малышей во время бомбежки. Это и есть русский мир. Спасибо, добрые люди», — написал Роман Голованов в своем telegram-канале . ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. По последним данным, погибли 24 человека, среди которых были дети. Больше сотни получили ранения. Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой на место ЧП. Также в городе были развернуты оперативные штабы помощи. ВС РФ нанесли ответный удар по Харькову и скоплениям живой силы противника. ВСУ понесли огромные потери. Подробнее — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ попытались лишить новогоднего праздника детей России, атаковав Белгород. С таким тезисом выступили политологи Борис Якеменко и Дмитрий Евстафьев. «Украинский террористический режим сделал все, чтобы омрачить праздник Нового года в первую очередь детям, за будущее которых сегодня сражаются наши солдаты в зоне СВО. Но возмездие было немедленным — уже ликвидированы организаторы теракта», — заявил Борис Якеменко в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто помог пострадавшим жителям Белгорода, которые попали под обстрел 30 декабря. Тогда люди оказывали первую помощь прямо под открытым небом, рискуя своей жизнью. По его словам, трагедия в Белгороде — это показательный пример того, как российское общество способно сплотиться и помочь нуждающимся. «Знаете, эта мгновенно, не по приказу, появившаяся в обществе собранность и сплоченность — дорогого стоит. <…> Но я категорически против того, чтобы погружать Россию во тьму на Новый год», — отметил Дмитрий Евстафьев в своем telegram-канале. Он считает, что ВСУ обстреляли Белгород, чтобы испортить россиянам праздник. Политолог выступил за отмену праздничных мероприятий и салютов, однако он подчеркнул, что «отменять» Новый год у детей нельзя, ведь это в первую очередь их праздник. «За это сражаются наши воины на фронте — за будущее наших детей», — высказался политолог. Журналист Роман Голованов поблагодарил врачей и волонтеров, которые помогали пострадавшим. Особо он отметил тех, кто спасал детей. «Сегодня сердце России бьется в Белгороде. <…> Хочется сказать спасибо тем, кто своим телом перекрывал малышей во время бомбежки. Это и есть русский мир. Спасибо, добрые люди», — написал Роман Голованов в своем telegram-канале. ВСУ атаковали Белгород снарядами с кассетной частью 30 декабря. По последним данным, погибли 24 человека, среди которых были дети. Больше сотни получили ранения. Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой на место ЧП. Также в городе были развернуты оперативные штабы помощи. ВС РФ нанесли ответный удар по Харькову и скоплениям живой силы противника. ВСУ понесли огромные потери. Подробнее — в материале URA.RU.