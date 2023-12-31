ЮУЖД: Пассажирские поезда простояли в пробке около Аргаяша более двух часов

В Челябинской области четыре пассажирских поезда более двух часов простояли в пробке около Аргаяша. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«1 января в 19:14 местного времени на участке Аргаяш — Бижеляк Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задержан пассажирский поезд №149 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. Прогнозируется задержка поездов более двух часов», — пояснили URA.RU в ЮУЖД.
На участке Аргаяш — Бижеляк также задержаны пригородные поезда: «Орлан» №7009 «Челябинск — Екатеринбург», №6903 «Челябинск — Верхний Уфалей», «Орлан» №7010 «Екатеринбург — Челябинск». Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленное неудобство.
В Челябинской области на железной дороге близ Аргаяша вечером 1 января встали пассажирские поезда. Об этом URA.RU сообщила читательница. По ее словам, все вагоны в «Орлане» полные. Многие пассажиры с детьми. Туалет не работает. Некоторые пассажиры покидали состав через кабину машиниста.
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