Полиция забрала у жителя Новгорода экстремистскую гирлянду

01 января 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Дело новгородца будет рассматривать суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Великом Новгороде силовики изъяли у местного жителя гирлянду, на которой изображены лозунги украинских националистов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Гирлянда была изъята. Мужчина объяснил, что приобрел гирлянду на площадке AliExpress, а о бегущей строчке „Слава Украине“(лозунг „Украинской повстанческой армии“*) не знал», — передает РИА Новости сообщении полиции. Гирлянду с лозунгами изначально заметили проходящие мимо люди. Силовики составили протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Дело будет рассматриваться в суде. В Перми осудили молодых неонацистов которые изрубили и сожгли в костре православную икону. Каждому виновнику было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. По словам подсудимых, толчком к преступлению стало желание популярности. *Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России.

В Великом Новгороде силовики изъяли у местного жителя гирлянду, на которой изображены лозунги украинских националистов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Гирлянда была изъята. Мужчина объяснил, что приобрел гирлянду на площадке AliExpress, а о бегущей строчке „Слава Украине“(лозунг „Украинской повстанческой армии“*) не знал», — передает РИА Новости сообщении полиции. Гирлянду с лозунгами изначально заметили проходящие мимо люди. Силовики составили протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Дело будет рассматриваться в суде. В Перми осудили молодых неонацистов которые изрубили и сожгли в костре православную икону. Каждому виновнику было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. По словам подсудимых, толчком к преступлению стало желание популярности. *Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России.