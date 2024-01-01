Полиция забрала у жителя Новгорода экстремистскую гирлянду

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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург , полиция, суд, спецсредства, наручники, конвой
Дело новгородца будет рассматривать суд Фото:

В Великом Новгороде силовики изъяли у местного жителя гирлянду, на которой изображены лозунги украинских националистов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

«Гирлянда была изъята. Мужчина объяснил, что приобрел гирлянду на площадке AliExpress, а о бегущей строчке „Слава Украине“(лозунг „Украинской повстанческой армии“*) не знал», — передает РИА Новости сообщении полиции. Гирлянду с лозунгами изначально заметили проходящие мимо люди.

Силовики составили протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Дело будет рассматриваться в суде.

В Перми осудили молодых неонацистов которые изрубили и сожгли в костре православную икону. Каждому виновнику было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. По словам подсудимых, толчком к преступлению стало желание популярности.

*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России.

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В Великом Новгороде силовики изъяли у местного жителя гирлянду, на которой изображены лозунги украинских националистов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. «Гирлянда была изъята. Мужчина объяснил, что приобрел гирлянду на площадке AliExpress, а о бегущей строчке „Слава Украине“(лозунг „Украинской повстанческой армии“*) не знал», — передает РИА Новости сообщении полиции. Гирлянду с лозунгами изначально заметили проходящие мимо люди. Силовики составили протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Дело будет рассматриваться в суде. В Перми осудили молодых неонацистов которые изрубили и сожгли в костре православную икону. Каждому виновнику было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. По словам подсудимых, толчком к преступлению стало желание популярности. *Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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