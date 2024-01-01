В столице ХМАО в новом году спасатели потушили первый пожар. Фото

02 января 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

На улице Маяковского загорелся чердак бани (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийске первый пожар в 2024 году произошел 1 января в 17 часов 53 минуты на улице Маяковского. По информации городского отряда МЧС, загорелась баня. «В Ханты-Мансийске зарегистрирован первый пожар в этом году. Сообщение о возгорании бани на улице Маяковского поступило 1 января в 17 часов 53 минуты», — сообщает ведомство в своей группе «7 пожарно-спасательный отряд г. Ханты-Мансийска» в соцсети «ВКонтакте». Спасатели, прибывшие на место пожара, увидели густой дым, валивший из чердачного помещения. Площадь возгорания составила девять квадратных метров. Пострадавших не обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины ЧП. В ряде городов и районов ХМАО в конце декабря был введен особый противопожарный режим. Мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников. Возгорание произошло на чердаке в бане по улице Маяковского Сообщество «7 ПСО г. Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте»

В Ханты-Мансийске первый пожар в 2024 году произошел 1 января в 17 часов 53 минуты на улице Маяковского. По информации городского отряда МЧС, загорелась баня. «В Ханты-Мансийске зарегистрирован первый пожар в этом году. Сообщение о возгорании бани на улице Маяковского поступило 1 января в 17 часов 53 минуты», — сообщает ведомство в своей группе «7 пожарно-спасательный отряд г. Ханты-Мансийска» в соцсети «ВКонтакте». Спасатели, прибывшие на место пожара, увидели густой дым, валивший из чердачного помещения. Площадь возгорания составила девять квадратных метров. Пострадавших не обнаружено. В настоящее время устанавливаются причины ЧП. В ряде городов и районов ХМАО в конце декабря был введен особый противопожарный режим. Мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников.