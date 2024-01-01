01 января 2024

The Economist: Зеленского больше раздражают соотечественники, чем враги

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, Сырский Александр, stock
Из-за провала контрнаступления Владимир Зеленский потерял легкость и юмор Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского больше раздражают его соотечественники из-за их колебаний и отстраненности. Об этом он рассказал в ходе интервью британскому журналу.

«Владимир Зеленский зол, но не на успехи своих врагов (их он не видит) и даже не на отсутствие прогресса на поле боя у собственной армии. Вместо этого президент Украины раздражен колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых своих соотечественников. И он хочет, чтобы вы это знали», — передает журнал The Economist.

В издании отметили, что Зеленский потерял свою легкость и юмор из-за военного конфликта, негативных заголовков и провала контрнаступления украинской армии. «Сидя в своем кабинете и разговаривая через Zoom, он [Зеленский] передает свой месседж, словно пытаясь прорваться сквозь экран компьютера.

После интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist Зеленский пришел в ярость. Конфликт между ними продолжается долгое время. Выяснилось, что президент Украины иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинской армии, пишет RT.

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Президента Украины Владимира Зеленского больше раздражают его соотечественники из-за их колебаний и отстраненности. Об этом он рассказал в ходе интервью британскому журналу. «Владимир Зеленский зол, но не на успехи своих врагов (их он не видит) и даже не на отсутствие прогресса на поле боя у собственной армии. Вместо этого президент Украины раздражен колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых своих соотечественников. И он хочет, чтобы вы это знали», — передает журнал The Economist. В издании отметили, что Зеленский потерял свою легкость и юмор из-за военного конфликта, негативных заголовков и провала контрнаступления украинской армии. «Сидя в своем кабинете и разговаривая через Zoom, он [Зеленский] передает свой месседж, словно пытаясь прорваться сквозь экран компьютера. После интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist Зеленский пришел в ярость. Конфликт между ними продолжается долгое время. Выяснилось, что президент Украины иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинской армии, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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