The Economist: Зеленского больше раздражают соотечественники, чем враги

Президента Украины Владимира Зеленского больше раздражают его соотечественники из-за их колебаний и отстраненности. Об этом он рассказал в ходе интервью британскому журналу.
«Владимир Зеленский зол, но не на успехи своих врагов (их он не видит) и даже не на отсутствие прогресса на поле боя у собственной армии. Вместо этого президент Украины раздражен колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых своих соотечественников. И он хочет, чтобы вы это знали», —
В издании отметили, что Зеленский потерял свою легкость и юмор из-за военного конфликта, негативных заголовков и провала контрнаступления украинской армии. «Сидя в своем кабинете и разговаривая через Zoom, он [Зеленский] передает свой месседж, словно пытаясь прорваться сквозь экран компьютера.
После интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу The Economist Зеленский пришел в ярость. Конфликт между ними продолжается долгое время. Выяснилось, что президент Украины иногда общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинской армии, пишет RT.
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