01 января 2024

Зеленский: украинцам придется выбирать между демократией и контрнаступлением

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский считает, что оба процесса требуют мобилизации всех украинцев Фото:
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Жителям Украины придется определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

«Давайте будем честны, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно будет назначить выборы. Менять законы, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и захвате территорий. Это выбор, который предстоит сделать украинцам», — передает издание заявление украинского лидера.

Зеленский считает, что и проведение выборов и контрнаступательные действия на фронте требуют мобилизации всего украинского общества. Сочетать их у страны и ее жителей не хватит ресурсов.

Одной из причин неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), начатое летом 2023 года, стало отсутствие поддержки действий армии со стороны авиации, заявил Зеленский. Он также добавил, что негативно на боевые результаты повлияло недостаточное количество соответствующего вооружения.

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Жителям Украины придется определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist. «Давайте будем честны, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно будет назначить выборы. Менять законы, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и захвате территорий. Это выбор, который предстоит сделать украинцам», — передает издание заявление украинского лидера. Зеленский считает, что и проведение выборов и контрнаступательные действия на фронте требуют мобилизации всего украинского общества. Сочетать их у страны и ее жителей не хватит ресурсов. Одной из причин неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), начатое летом 2023 года, стало отсутствие поддержки действий армии со стороны авиации, заявил Зеленский. Он также добавил, что негативно на боевые результаты повлияло недостаточное количество соответствующего вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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