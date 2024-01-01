01 января 2024

РФ научится перехватывать все ракеты ВСУ при помощи спутников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, пуск, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
У России якобы появится возможность перехватывать ракеты Фото:

Россия предположительно создает над Украиной спутниковую группировку, которая даст возможность перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«Россия <…> запустила большое количество спутников—шпионов. <…>. В том числе тот, который может взять факел (вспышку — прим. URA.RU.), когда ракета взлетает. Спутники висят над территорией Украины, получают развединформацию», — рассказал офицер в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Такую задачу на запуск спутников якобы обозначил сам президент России Владимир Путин. Система поможет в борьбе с западными ракетами. С помощью аппаратов Россия сможет эффективно перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

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Россия предположительно создает над Украиной спутниковую группировку, которая даст возможность перехватывать все западные ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. «Россия <…> запустила большое количество спутников—шпионов. <…>. В том числе тот, который может взять факел (вспышку — прим. URA.RU.), когда ракета взлетает. Спутники висят над территорией Украины, получают развединформацию», — рассказал офицер в интервью YouTube-каналу «Да это так». Такую задачу на запуск спутников якобы обозначил сам президент России Владимир Путин. Система поможет в борьбе с западными ракетами. С помощью аппаратов Россия сможет эффективно перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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