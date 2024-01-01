На Тюменскую область надвигается резкое потепление

На территории Тюменской области после 30-градусных морозов 4 января резко потеплеет. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, днем столбики термометра поднимутся до — 8 градусов.
«В Тюменской области 4 января ожидается резкое потепление. Ночью температура воздуха составит -27, -32 градуса, а в Уватском районе до -41 градуса. Днем температура воздуха поднимется до -8, -13 градусов», — сообщается на сайте управления.
Резкое потепление будет сопровождаться умеренным снегом. Метеорологи обещают юго-восточный и восточный ветер 5-10 метров в секунду, с сильными порывами до 16 метров в секунду.
Синоптики предупредили жителей области о похолодании 2 и 3 января. В отдельный районах Тюменской области температура воздуха опустится ниже 40 градусов мороза.
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