01 января 2024
31 декабря 2023

На Тюменскую область надвигается резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сосульки, потепление
Днем температура воздуха поднимется до -8 градусов Фото:

На территории Тюменской области после 30-градусных морозов 4 января резко потеплеет. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, днем столбики термометра поднимутся до — 8 градусов.

«В Тюменской области 4 января ожидается резкое потепление. Ночью температура воздуха составит -27, -32 градуса, а в Уватском районе до -41 градуса. Днем температура воздуха поднимется до -8, -13 градусов», — сообщается на сайте управления.

Резкое потепление будет сопровождаться умеренным снегом. Метеорологи обещают юго-восточный и восточный ветер 5-10 метров в секунду, с сильными порывами до 16 метров в секунду.

Синоптики предупредили жителей области о похолодании 2 и 3 января. В отдельный районах Тюменской области температура воздуха опустится ниже 40 градусов мороза.

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На территории Тюменской области после 30-градусных морозов 4 января резко потеплеет. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, днем столбики термометра поднимутся до — 8 градусов. «В Тюменской области 4 января ожидается резкое потепление. Ночью температура воздуха составит -27, -32 градуса, а в Уватском районе до -41 градуса. Днем температура воздуха поднимется до -8, -13 градусов», — сообщается на сайте управления. Резкое потепление будет сопровождаться умеренным снегом. Метеорологи обещают юго-восточный и восточный ветер 5-10 метров в секунду, с сильными порывами до 16 метров в секунду. Синоптики предупредили жителей области о похолодании 2 и 3 января. В отдельный районах Тюменской области температура воздуха опустится ниже 40 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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