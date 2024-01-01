В ЯНАО выросло количество аварий на дорогах

На дорогах ЯНАО в 2023 году произошло более пяти тысяч ДТП

02 января 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в 2023 году произошло 5049 ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО в 2023 году произошло на 123 дорожно-транспортных происшествия больше, чем в предыдущем. Всего зафиксировано 5049 ДТП, при этом снизилось количество пострадавших, сообщает окружная Госавтоинспекция. «С начала 2023 года на ямальских дорогах в 5049 зарегистрированных ДТП погибло 32 человека, 291 получили травмы, в их числе 33 ребенка, один несовершеннолетний погиб», — сообщает Госавтоинспекция Ямала в официальном telegram-канале. По данным ведомства, в 2022 году произошло 4926 аварий, в которых погибло 35 человек, 361 ямалец получил травмы, среди них — 45 детей. В 2022 году детской смертности на дорогах округа отмечено не было. В 2023 году в Салехарде водитель УАЗ сбил девочку на пешеходном переходе, медики боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. На водителя завели уголовное дело, судебный процесс еще продолжается.

В ЯНАО в 2023 году произошло на 123 дорожно-транспортных происшествия больше, чем в предыдущем. Всего зафиксировано 5049 ДТП, при этом снизилось количество пострадавших, сообщает окружная Госавтоинспекция. «С начала 2023 года на ямальских дорогах в 5049 зарегистрированных ДТП погибло 32 человека, 291 получили травмы, в их числе 33 ребенка, один несовершеннолетний погиб», — сообщает Госавтоинспекция Ямала в официальном telegram-канале. По данным ведомства, в 2022 году произошло 4926 аварий, в которых погибло 35 человек, 361 ямалец получил травмы, среди них — 45 детей. В 2022 году детской смертности на дорогах округа отмечено не было. В 2023 году в Салехарде водитель УАЗ сбил девочку на пешеходном переходе, медики боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. На водителя завели уголовное дело, судебный процесс еще продолжается.