01 января 2024
31 декабря 2023

В ЯНАО выросло количество аварий на дорогах

На дорогах ЯНАО в 2023 году произошло более пяти тысяч ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО в 2023 году произошло 5049 ДТП Фото:

В ЯНАО в 2023 году произошло на 123 дорожно-транспортных происшествия больше, чем в предыдущем. Всего зафиксировано 5049 ДТП, при этом снизилось количество пострадавших, сообщает окружная Госавтоинспекция.

«С начала 2023 года на ямальских дорогах в 5049 зарегистрированных ДТП погибло 32 человека, 291 получили травмы, в их числе 33 ребенка, один несовершеннолетний погиб», — сообщает Госавтоинспекция Ямала в официальном telegram-канале. По данным ведомства, в 2022 году произошло 4926 аварий, в которых погибло 35 человек, 361 ямалец получил травмы, среди них — 45 детей.

В 2022 году детской смертности на дорогах округа отмечено не было. В 2023 году в Салехарде водитель УАЗ сбил девочку на пешеходном переходе, медики боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. На водителя завели уголовное дело, судебный процесс еще продолжается.

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В ЯНАО в 2023 году произошло на 123 дорожно-транспортных происшествия больше, чем в предыдущем. Всего зафиксировано 5049 ДТП, при этом снизилось количество пострадавших, сообщает окружная Госавтоинспекция. «С начала 2023 года на ямальских дорогах в 5049 зарегистрированных ДТП погибло 32 человека, 291 получили травмы, в их числе 33 ребенка, один несовершеннолетний погиб», — сообщает Госавтоинспекция Ямала в официальном telegram-канале. По данным ведомства, в 2022 году произошло 4926 аварий, в которых погибло 35 человек, 361 ямалец получил травмы, среди них — 45 детей. В 2022 году детской смертности на дорогах округа отмечено не было. В 2023 году в Салехарде водитель УАЗ сбил девочку на пешеходном переходе, медики боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. На водителя завели уголовное дело, судебный процесс еще продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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