В ЯНАО выросло количество аварий на дорогах

В ЯНАО в 2023 году произошло на 123 дорожно-транспортных происшествия больше, чем в предыдущем. Всего зафиксировано 5049 ДТП, при этом снизилось количество пострадавших, сообщает окружная Госавтоинспекция.
«С начала 2023 года на ямальских дорогах в 5049 зарегистрированных ДТП погибло 32 человека, 291 получили травмы, в их числе 33 ребенка, один несовершеннолетний погиб», — сообщает Госавтоинспекция Ямала в официальном telegram-канале. По данным ведомства, в 2022 году произошло 4926 аварий, в которых погибло 35 человек, 361 ямалец получил травмы, среди них — 45 детей.
В 2022 году детской смертности на дорогах округа отмечено не было. В 2023 году в Салехарде водитель УАЗ сбил девочку на пешеходном переходе, медики боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не удалось. На водителя завели уголовное дело, судебный процесс еще продолжается.
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