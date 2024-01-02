Как максимально эффективно отдохнуть в праздники

Психолог Якуба: в каникулы следует соблюдать режим
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Психологи советуют в новогодние праздники чередовать активный досуг и домашний отдых Фото:

В праздники следует соблюдать режим, ложась спать и просыпаясь в одинаковое время. Также необходимо следить за своим эмоциональным состоянием и давать себе время на отдых. Такие советы дала психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуб.

«В праздники не следует отсыпаться за весь предыдущий год. Вместо этого лучше ложиться спать и вставать в одно и то же время. <…> Если после шумного застолья у вас нет сил, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби», — поделилась Дарья Якуб в разговоре с RT. Она посоветовала всегда следить за своим эмоциональным состоянием, чередуя активную деятельность и простой отдых.

Специалист осудила отдых с гаджетами в руках. Она обратила внимание, что такой вид досуга может привести к большим проблемам со здоровьем.

Ранее психологи заявляли, что человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или потребления контента, так как в этом случае мозг продолжает работать и анализировать информацию. Специалисты также рассказывали, как правильно выйти на работу после долгих праздников. Они посоветовали плавно включаться в трудовой процесс.

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В праздники следует соблюдать режим, ложась спать и просыпаясь в одинаковое время. Также необходимо следить за своим эмоциональным состоянием и давать себе время на отдых. Такие советы дала психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуб. «В праздники не следует отсыпаться за весь предыдущий год. Вместо этого лучше ложиться спать и вставать в одно и то же время. <…> Если после шумного застолья у вас нет сил, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби», — поделилась Дарья Якуб в разговоре с RT. Она посоветовала всегда следить за своим эмоциональным состоянием, чередуя активную деятельность и простой отдых. Специалист осудила отдых с гаджетами в руках. Она обратила внимание, что такой вид досуга может привести к большим проблемам со здоровьем. Ранее психологи заявляли, что человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или потребления контента, так как в этом случае мозг продолжает работать и анализировать информацию. Специалисты также рассказывали, как правильно выйти на работу после долгих праздников. Они посоветовали плавно включаться в трудовой процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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