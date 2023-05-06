Психотерапевт рассказала, как правильно «разгрузить» мозг

Психотерапевт Тарановская: мозгу важен полноценный отдых, а не новые задачи

06 мая 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Прогулки и медитация помогут переключиться на режим отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или выполнения сложных задач. Для полноценной перезарядки мозга организму требуется отдых, который не требует умственной работы. Об этом рассказала психотерапевт Людмила Тарановская. «Мозг отдыхает в тот момент, когда переключается на особый режим работы. Существует сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ), которая включается, когда мы заняты тем, что не требует умственной работы. Например, во время прогулки или уборки. Такое состояние необходимо мозгу ежедневно», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Тарановской. Психотерапевт объяснила, что отдых в СПРРМ позволяет повысить креативность, облегчить принятие решений и улучшить выполнение задач, которые казались сложными. Она также рассказала, что переключаться на отдых стоит не реже, чем через полтора или два часа работы, когда у вас падает сосредоточенность. «Также лучше меньше заходить в соцсети и вообще пользоваться телефоном. А вот медитация и дыхательные упражнения помогают включить СПРРМ», — порекомендовала Тарановская. Ранее URA.RU сообщало, что постоянное отсутствие отдыха и переработки могут привести к инфарктам и инсультам. Об этом агентству рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. По ее словам, для профилактики негативных последствий человеку следует разделить сутки на три цикла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или выполнения сложных задач. Для полноценной перезарядки мозга организму требуется отдых, который не требует умственной работы. Об этом рассказала психотерапевт Людмила Тарановская. «Мозг отдыхает в тот момент, когда переключается на особый режим работы. Существует сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ), которая включается, когда мы заняты тем, что не требует умственной работы. Например, во время прогулки или уборки. Такое состояние необходимо мозгу ежедневно», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Тарановской. Психотерапевт объяснила, что отдых в СПРРМ позволяет повысить креативность, облегчить принятие решений и улучшить выполнение задач, которые казались сложными. Она также рассказала, что переключаться на отдых стоит не реже, чем через полтора или два часа работы, когда у вас падает сосредоточенность. «Также лучше меньше заходить в соцсети и вообще пользоваться телефоном. А вот медитация и дыхательные упражнения помогают включить СПРРМ», — порекомендовала Тарановская. Ранее URA.RU сообщало, что постоянное отсутствие отдыха и переработки могут привести к инфарктам и инсультам. Об этом агентству рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. По ее словам, для профилактики негативных последствий человеку следует разделить сутки на три цикла.