Житель ХМАО убил гостя табуреткой в новогоднюю ночь

02 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Житель Ханты-Мансийска до смерти забил гостя табуреткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске в новогоднюю ночь 30-летний рецидивист убил своего гостя табуретной и попытался избавиться от тела, но привлек внимание соседей. Сотрудники ППС задержали подозреваемого, сообщает официальный telegram-канал МВД ХМАО «Полиция Югры». «В столице ХМАО сотрудники ППС задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Установлено, что преступление совершено на почве распития алкогольных напитков. В ходе ссоры 30-летний ранее судимый злоумышленник ударил табуретом по голове своего гостя, чем причинил ему травмы, несовместимые с жизнью. Испугавшись, он попытался избавиться от тела, однако привлек внимание соседей, которые позвонили в полицию», — указано в публикации. Подозреваемый задержан и доставлен в МОМВД «Ханты-Мансийский». Пресс-служба ведомства отмечает, что в первый день 2024 года жители передали в полицию 1120 сообщений и заявлений. Всего зарегистрировано 13 преступлений, из которых 11 силовики раскрыли по горячим следам. Еще двое югорчан попали в больницу из-за пьяных ссор в новогоднюю ночь. В Сургуте 53-летняя женщина нанесла своему 49-летнему сожителю ножевое ранение, а в Когалыме мужчина избил своего друга. Потерпевших госпитализировали, а подозреваемые стали фигурантами уголовных дел по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее URA.RU писало, что пьяный житель поселка Кышик устроил ДТП под Ханты-Мансийском. Он угнал автомобиль, чтобы добраться до окружной столицы в новогоднюю ночь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске в новогоднюю ночь 30-летний рецидивист убил своего гостя табуретной и попытался избавиться от тела, но привлек внимание соседей. Сотрудники ППС задержали подозреваемого, сообщает официальный telegram-канал МВД ХМАО «Полиция Югры». «В столице ХМАО сотрудники ППС задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Установлено, что преступление совершено на почве распития алкогольных напитков. В ходе ссоры 30-летний ранее судимый злоумышленник ударил табуретом по голове своего гостя, чем причинил ему травмы, несовместимые с жизнью. Испугавшись, он попытался избавиться от тела, однако привлек внимание соседей, которые позвонили в полицию», — указано в публикации. Подозреваемый задержан и доставлен в МОМВД «Ханты-Мансийский». Пресс-служба ведомства отмечает, что в первый день 2024 года жители передали в полицию 1120 сообщений и заявлений. Всего зарегистрировано 13 преступлений, из которых 11 силовики раскрыли по горячим следам. Еще двое югорчан попали в больницу из-за пьяных ссор в новогоднюю ночь. В Сургуте 53-летняя женщина нанесла своему 49-летнему сожителю ножевое ранение, а в Когалыме мужчина избил своего друга. Потерпевших госпитализировали, а подозреваемые стали фигурантами уголовных дел по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее URA.RU писало, что пьяный житель поселка Кышик устроил ДТП под Ханты-Мансийском. Он угнал автомобиль, чтобы добраться до окружной столицы в новогоднюю ночь.